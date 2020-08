Vijf mensen van Nederlandse ambassade in Beiroet gewond door explosie

In Beiroet heeft dinsdag aan het eind van de middag een enorme explosie plaatsgevonden. De verwoestende explosie heeft aan zeker 30 mensen het leven gekost. Ook zijn er 3000 gewonden, schat het ministerie van Volksgezondheid. Tegelijkertijd spreekt het Libanese Rode Kruis over minstens 2200 gewonden.

Onder de gewonden bevinden zich ook vijf mensen die verbonden zijn aan de Nederlandse ambassade in de Libanese hoofdstad zijn gewond geraakt. Een van hen is zelfs zwaargewond.

Het zou gaan om vier medewerkers van de ambassade en een partner van een van de medewerkers, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vermoedelijk zijn vier van de vijf slachtoffers Nederlanders.

Explosie

De explosie gebeurde rond 17.30 uur Nederlandse tijd in de omgeving van de haven. Honderden slachtoffers zouden zijn getroffen door de ontploffing. Beelden van de explosie gaan via social media de hele wereld over. In verschillende

This is heartbreakingšŸ’”

Pray for Beruit.

May God protect the people of Beirut. #Beirut #Lebanese pic.twitter.com/rkmBRrfiU3 — Vijay Sadia (@vijay_sadia) August 4, 2020

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn om contact op te nemen met familie of vrienden.

Fuerza #Beirut

pic.twitter.com/uwa60gza58 — P r o g r a m m i n g (@lp_docode) August 4, 2020

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten.

Tekst: ANP /Ā Redactie