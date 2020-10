Walibi deelt mondkapjes uit aan schuilende bezoekers: 'Kan zijn dat mensen te dicht bij elkaar komen'

Een plotselinge stortbui dwong bezoekers van Halloween Fright Nights in Walibi Holland ertoe om een schuilplaats te zoeken. En daardoor “kan het zo zijn dat mensen binnen die anderhalve meter komen”, aldus een woordvoerder van het park tegen Hart van Nederland. Om de bezoekers tóch veilig te houden, worden mondkapjes uitgedeeld bij de diverse schuilplaatsen.

Op foto’s van het evenement die worden gedeeld op social media, lijkt het alsof mensen te dicht op elkaar staan. Op een video in handen van de Telegraaf is te zien dat mensen massaal schuilen voor de stortbui.

De Walibi-woordvoerder benadrukt dat het niet te druk is in het park. Er is in verband met het coronavirus een maximumaantal bezoekers bepaald voor het pretpark in de Flevopolder. “We laten nu maximaal een kwart van het reguliere maximum aantal bezoekers toe”, aldus de woordvoerder.

Beveiliger hier in Walibi Holland: Allemaal 1.5 meter van het vuur omdat niemand hier normaal afstand kan houden! Als je het park wilt zien sluiten dan moet je vooral zo doorgaan. Goede sfeer!#Walibi #Frightnights #HFN pic.twitter.com/7BaqfyDxYZ — Jorrick (@Jorrick_S) October 10, 2020

Niet alleen de regen verraste de organisatie van het Walibi-event. De avond wordt al vroeg geplaagd door ‘verschillende storingen’, waardoor Walibi zich uiteindelijk genoodzaakt ziet om mensen die een kaartje hebben, maar nog niet in het park zijn, op te roepen om rechtsomkeert te maken.

Op dit moment zijn er verschillende storingen in Walibi Holland. Heb jij een ticket om vanavond Halloween Fright Nights te bezoeken? Dan willen we je vragen om thuis te blijven. Wij zullen contact met jou opnemen voor een passende compensatie. pic.twitter.com/PImeLVNJyb — Walibi Holland (@WalibiHolland) October 10, 2020

Looproutes in Walibi

In het park zijn looproutes aangebracht, moet er anderhalve meter afstand worden gehouden en is het park ook zo in gericht dat dit voor bezoekers mogelijk is, stelt de woordvoerder. Crowd control moet bovendien zorgen dat de anderhalve meter afstand ook wordt gehandhaafd.

In de Efteling zorgde een plotselinge hoosbui er eerder ook al voor dat bezoekers masaal moesten schuilen, waardoor de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kon worden. Ook de Efteling deelde mondkapjes uit. Een Twitteraar plaatse een foto van een schuilende meute met daarbij de opmerking: ‘Corona bestaat niet als het regent in de Efteling.”

