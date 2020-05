Vandaag openen diverse attractie- en dierenparken in Nederland hun deuren. Wekenlang waren ze dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ieder park dat opent, hanteert strikte regels om ervoor te zorgen dat het niet té druk wordt.

Walibi Holland, één van de parken die opent, laat een beperkt aantal gasten toe. Bovendien moeten bezoekers voor sommige attracties hun rit vooraf reserveren via hun smartphone. Hierna krijgen ze een tijdvak toegewezen waarop ze bij de attractie terecht kunnen. Zo worden lange wachtrijen voorkomen.

Verplichte looprichting

Ook Safaripark Beekse Bergen opent de toegangspoorten voor breed publiek. Abonnementshouders en mensen die in een van de aangesloten vakantieparken verblijven, waren al ruim een week welkom. Vanaf vandaag kunnen ook mensen zonder abonnement terecht. Ook in het Safaripark geldt een maximum aantal bezoekers, daarnaast hanteert het park timeslots om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de ingang zijn. Bij de wandelsafari wordt een verplichte looprichting ingevoerd.

Net als Walibi Holland en Safaripark Beekse Bergen geldt ook in Wildlands Adventure Zoo Emmen een maximum aantal gasten per dag. Je dient voor alle parken vooraf tickets te bestellen via de websites van de parken.

Bron: ANP

Beeld ter illustratie, via ANP