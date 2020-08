Wolkbreuk boven Brabant: overstroomde straten en met z'n allen schuilen in de Efteling

Het einde van de dagenlange hittegolf gaat – geheel volgens voorspelling van Weer.nl – gepaard met flinke onweersbuien. Een wolkbreuk boven Brabant zette straten blank, bomen waaiden om en in de Efteling zochten bezoekers halsoverkop onderdak.

Tijdens een plotselinge storm in Beek en Donk viel er een boom op een auto. In Veghel kwamen flinke hagelstenen uit de lucht en was er sprake van wateroverlast. In Tilbug hebben de eerste druppels zich gemeld. En in Loon op Zand liep een fietstunneltje onder de Midden Brabantweg richting Kaatsheuvel vol water. De politie heeft het tunneltje uit voorzorg afgesloten.

Fietstunneltje onder de Midden Brabantweg vanuit Loon op Zand richting Kaatsheuvel blijft voorlopig dicht ivm hevige regen en hwt gevolg dat de tunnel vol water staat.

Her en der stormschade ontstaan door snel veranderend weer, zoals afgebroken takken op de Heideweg Loon op Zand. Let op in het verkeer nu. Het kan plotseling hard gaan waaien en regenen, waardoor takken afbreken en veel wateroverlast ontstaat.

De tuin snakte er naar….nu hopen dat het bij regen blijft.

Schuilen in de Efteling

Even verderop in Kaatsheuvel zochten bezoekers van de Efteling massaal droge plekjes op. Een twitteraar deelde foto’s van het tafereel en plaatste er spottend bij: “Corona bestaat niet als het regent in de Efteling.”

Corona bestaat niet als het regent in de Efteling..

Code geel vanwege onweer

De onweersbuien komen zoals gezegd niet uit het niets. Het KNMI kondigde eerder vandaag al code geel af voor vrijwel heel Nederland in verband met stevige onweersbuien. Het weerinstituut waarschuwt vooral in het midden en zuiden voor hagelstenen tot twee centimeter, windstoten tot 70 kilometer per uur en plaatselijk veel neerslag. Alleen de Wadden ontspringen die dans en blijven groen.

