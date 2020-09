'Waarom liegen jullie alles en iedereen voor?' Premier Rutte reageert

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hebben woensdag in een livestream via social media vragen van Nederlanders beantwoord over het coronabeleid van het kabinet. Is het virus wel echt? Wordt vaccinatie verplicht? Waarom mag een minister een feestje geven zonder straf? Een overzicht:

Waarom liegen jullie alles en iedereen voor over COVID-19?

“Ik zou willen dat het virus niet bestond. Ik zou willen dat het allemaal onzin is, maar het bestaat wel,” begint Rutte zijn antwoord op de eerste vraag. “We hebben het gezien. Er zijn helaas duizenden mensen overleden door het virus. En vandaag de dag raken nog steeds grote aantallen mensen besmet. Het is echt een serieus probleem.”

Wordt vaccinatie straks verplicht?

“Nee,” zegt minister De Jonge stellig. “We vinden dat niet passend. Het is wel heel erg belangrijk. Vaccinatie kan ons uiteindelijk wel beschermen tegen het virus en dus doen we er alles aan om te zorgen voor een vaccin. Normaal duurt een vaccin ontwikkelen heel erg lang, maar we proberen alles te doen om juist te zorgen dat we dat vaccin zo snel mogelijk hebben.”

Hoewel nog geen enkel vaccin af is en voldoende getest, worden door het kabinet nu al afspraken gemaakt met farmaceutische bedrijven. “Zo weten we zeker dat zodra het eerste vaccin klaar is, wij er ook over kunnen beschikken.”

Wat wordt er gedaan aan de krappe testcapaciteit?

Om de testcapaciteit te vergroten, is het kabinet in onderhandeling met Duitse laboratoria. Maar er wordt ook gekeken naar alternatieve testmethodes om de testcapaciteit te vergroten en de druk bij de Nederlandse laboratoria te verlagen. “We moeten inderdaad in plaats van alleen de huidige tests ook allerlei nieuwe tests gaan gebruiken,” zegt De Jonge. “Die worden op dit moment al op kleine schaal uitgetest en zodra we die daadwerkelijk kunnen gaan benutten, gaan we dat ook doen.” De minister noemde als voorbeeld een ademtest.

Waarom krijgen vitale beroepen geen voorrang bij teststraten?

Door de drukte in de teststraten moet mensen met een vitaal beroep soms lang wachten op hun testuitslag. Als gevolg daarvan worden bijvoorbeeld klassen naar huis gestuurd, omdat de leraren noodgedwongen thuis moet blijven of is er onderbezetting in zorginstellingen wegens de uitval van zorgpersoneel. “Dat is inderdaad heel erg vervelend,” zegt De Jonge. “Dus ja, we moeten die testcapaciteit heel erg gaan uitbreiden. Dat zijn we ook aan het doen. Maar wat ook belangrijk is, is dat we ons alleen laten testen als we klachten hebben.”

De minister is daarnaast met de GGD in gesprek om te onderzoeken of een paar groepen, zoals leraren en zorgmedewerkers, voorrang kunnen krijgen in de teststraten. “Dat is best een ingewikkelde puzzel, want als daardoor de wachttijden voor de rest heel erg oplopen, hebben we een nieuw probleem,” aldus De Jonge.

Wanneer mogen nachtclubs weer open?

“We zien in heel Europa dat waar die nachtclubs open gaan, weer heel veel nieuwe verspreidingen hebben plaatsgevonden, dus dat kan simpelweg niet,” aldus Rutte.

Waarom mag een minister wel een feestje vieren zonder straf?

De bruiloft van minister Grapperhaus, waarbij de coronaregels niet werden nageleefd, zorgde voor een storm aan kritiek. “Waarom mag een minister wel een feestje vieren zonder straf en krijgt de ‘gewone’ Nederlander direct boete?” vraagt iemand aan premier Rutte.

“Ze hebben er alles aan gedaan om zich aan die 1,5 meter te houden, maar het is gewoon niet goed gedaan op dat bordes,” stelt Rutte. “Dat vindt hij zelf ook. Hij baalt daar ongelooflijk van. Hij heeft daar ruiterlijk zijn excuses voor gemaakt en is daar niet zomaar mee weggekomen. Hij heeft uitgebreid verantwoording afgelegd aan de Tweede Kamer.”

Volgens de premier was Grapperhaus “gelijk behandeld als ieder ander” als hij door een boa of politieagent zou zijn gesnapt. “Namelijk een waarschuwing en als het dan niet verbetert nog een waarschuwing en dan een boete.”

