AstraZeneca en de University of Oxford hebben het onderzoek naar een coronavaccin, dat in groten getale door Nederland is ingekocht, tijdelijk stopgezet. Tijdens de Fase 3-studie van het onderzoek, waarbij het vaccin op mensen wordt getest, is bij een Britse proefpersoon een vermoedelijk ernstige bijwerking opgetreden.

Dat zegt het bedrijf in een reactie aan meerdere internationale media. Om wat voor bijwerking het gaat, is niet bekendgemaakt. AstraZeneca zegt het onderzoek vrijwillig te hebben gepauzeerd, zodat de ziek geworden proefpersoon kan worden onderzocht. Volgens het bedrijf is het standaardprocedure dat een onderzoek wordt stilgezet als er onverwachte bijwerkingen optreden.

Het farmaceutische bedrijf hoopt het onderzoek naar de bijwerking zo snel mogelijk te kunnen afronden om te voorkomen dat de verdere ontwikkeling van het vaccin vertraging oploopt. Wanneer dat zal zijn, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.

Veelbelovende resultaten

De eerste onderzoeksresultaten van het vaccin dat aan de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, waren positief. Onderzoekers spraken in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet van “veelbelovende vroege resultaten”. Het vaccin zou veilig zijn en een krachtige reactie van het immuunsysteem oproepen.

De wetenschappers van de Universiteit van Oxford werken samen met farmaceutisch bedrijf AstraZeneca, dat het vaccin op de markt brengt als het werkt. De Nederlandse regering heeft op voorhand samen met Duitsland, Frankrijk en Italië alvast 300 miljoen doses besteld. De Verenigde Staten plaatsten ook al een order, voor 400 miljoen doses.