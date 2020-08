De brandweer heeft zaterdagochtend vroeg acht mensen uit een portiekflat in de Rotterdamse Agniesestraat moeten redden nadat er brand was uitgebroken. Een van de bewoners vertelt aan Hart van Nederland hoe ze door buren werden gewaarschuwd. “Mijn moeder schreeuwde: Brand! Brand!”

De vrouw, die anoniem wil blijven, woont op de eerste verdieping en lag te slapen toen de brand in de portiekflat uitbrak. “We werden wakker gebeld door mijn buurmeisje”, vertelt ze. “Zij had vlammen gezien in ons portiek.” Ze schrok wakker omdat haar moeder plots ‘Brand! Brand!’ door het huis schreeuwde.

‘Gezicht vol met rook’

Omdat ze dacht dat er brand in de keuken was uitgebroken, deed ze de deur open. “Ik kreeg meteen allemaal rook in mijn gezicht”, vertelt de bewoonster geschrokken. Volgens haar was iedereen in het huis in paniek. “We wisten niet wat we moesten doen en zijn toen via het balkon naar de buurvrouw gegaan.”

Lees ook: Acht mensen gered bij woningbrand in Rotterdam, vuur mogelijk aangestoken

Daar zag de vrouw hoe de toegesnelde brandweer andere bewoners uit de portiekflat haalde. “Gelukkig waren ze snel ter plaatse.” Zelf had ze in eerste instantie “echt helemaal niets” door van de brand in haar portiek. “Pas toen we wakker werden gebeld begonnen we de rook te ruiken”, vertelt ze.

Vuur op ‘onlogische plek’ ontstaan

Het vuur ontstond rond 5.00 uur bij de voordeur, zegt een woordvoerder van de brandweer. Hierdoor konden de bewoners van de flat niet via het trappenhuis wegvluchten en moesten ze door de brandweer via het dak en de ramen geëvacueerd worden. “De mensen waren daarvoor al gewaarschuwd door de buren.”

Volgens de zegsman was de brand snel onder controle en heeft het vuur zich niet verder kunnen verspreiden. Vermoedelijk is de brand aangestoken. “Het vuur is namelijk op een heel onlogische plek begonnen”, aldus de woordvoerder. Vlak na de brand is een 31-jarige man opgepakt voor mogelijke brandstichting.

Lees ook: Tobias ziet droomhuis in vlammen opgaan: ‘We zouden gisteren de sleutel krijgen’

‘Vechtpartij tijdens feestje’

Buurtbewoners vertellen aan Hart van Nederland dat er vrijdagavond een feestje was in een van de woningen in de portiekflat. Ook de bewoonster die haar huis uit moest vluchten voor de brand heeft het feestgedruis gehoord. “Er was de hele avond muziek hierboven.”

Rond middernacht zou er een vechtpartij zijn geweest, maar dat heeft ze niets van meegekregen. “Ik zou echt niet weten of er ruzie was.” De brand zou er iets mee te maken kunnen hebben, aldus haar. “Misschien dat iemand net iets te veel heeft gedronken, maar dat weten wij verder niet.”

Een paar uur na de brand is de vrouw nog altijd erg geschrokken door wat er is gebeurd. Ze is nog niet thuis geweest. “Ik heb dus ook geen idee hoeveel schade er is in ons huis”, vertelt ze. “Maar gelukkig staan we hier nog.”