De brandweer heeft zaterdagochtend vroeg acht mensen uit een brandend huis in Rotterdam gered. Er raakte niemand gewond, mogelijk is het vuur aangestoken.

De melding kwam rond 5.00 uur binnen: er was brand uitgebrokenĀ in een portiekwoning aan de Agniesestraat in het noorden van de havenstad. De uitgerukte brandweer wist bewoners veilig van het dak van het flatgebouw en uit de ramen van hun woningen te halen. Het gaat om drie kinderen en vijf volwassenen.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken. Er is een verdachte aangehouden voor brandstichting. De bewoners van zes woningen kunnen nog niet terug naar huis. Voor hen wordt onderdak geregeld.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Video Duivestein