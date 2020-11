Vrouw (46) opnieuw opgepakt voor gevonden overleden vrouw in Nijkerk

De 46-jarige vrouw uit Amsterdam die eerder deze week werd opgepakt vanwege de dood van een vrouw uit Nijkerk is zaterdag opnieuw aangehouden. Bij haar arrestatie troffen agenten een gewond persoon aan. Later is ook een 47-jarige man in Amsterdam aangehouden.

Dinsdagmiddag werd in een woning aan het Brucknerlaantje in Nijkerk het lichaam van een overleden vrouw gevonden. Omwonenden meldden aan Omroep Gelderland dat het om de 88-jarige bewoonster zou gaan. Twee dagen later werd de vrouw uit Amsterdam als verdachte aangehouden.

Vrijdag stuurde de rechter-commissaris haar echter weer naar huis. De politie meldt nu dat er kort daarna aanvullende informatie tegen de verdachte bekend werd. Daarop werd besloten om de vrouw zaterdagochtend opnieuw aan te houden.

Gewond persoon gevonden

Bij haar arrestatie in een woning in Nijkerk troffen agenten een gewond persoon aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In het onderzoek hiernaar is zaterdagmiddag in Amsterdam een 47-jarige man aangehouden. Beiden worden verdacht van poging tot moord dan wel poging tot doodslag.

Het is onbekend of er een verband is tussen de dode vrouw die dinsdag is gevonden en de gewonde persoon die zaterdag werd aangetroffen. Ook doet de politie geen mededelingen over welke relatie de verdachten en de slachtoffers tot elkaar hebben.