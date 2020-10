Politie onderzoekt dood vrouw in Amsterdam-Zuidoost: 'We houden rekening met meerdere scenario's'

Hoe komt het dat donderdagavond een 34-jarige vrouw overleed op de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost? De politie heeft nog steeds geen duidelijkheid en hoopt op een gouden tip.

Automobilisten troffen de vrouw rond 19.35 uur zeer ernstig gewond aan op de weg. Agenten hebben geprobeerd haar te reanimeren, maar ze overleed ter plekke.

De politie houdt rekening met meerdere scenario’s, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. “Het zou om een aanrijding kunnen gaan, of om een misdrijf. Ook een zelfdoding is niet uitgesloten.” Over de aard van de verwondingen kan de politie niets zeggen.

Camerabeelden

De recherche bestudeert camerabeelden uit de omgeving. Bij het onderzoek kunnen ze ook dashcam-beelden goed gebruiken. Automobilisten die donderdagavond rond 19.30 in de buurt van de Reigersbosdreef hebben gereden, wordt verzocht de beelden te bekijken of delen met de recherche. Ook andere getuigen kunnen contact op nemen met de politie, via telefoonnummer 0900-8844.

Heb jij hulp nodig? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via telefoonnummer 113 (24/7 bereikbaar, gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (24/7 bereikbaar, gratis). Chatten is ook mogelijk, via 113.nl.