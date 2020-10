De overleden vrouw die afgelopen weekend in een woning in Den Haag werd gevonden werd al twee weken vermist. Het gaat om de 35-jarige bewoonster van het huis, meldt de politie maandag.

Het stoffelijk overschot van de vrouw werd zaterdag aangetroffen in haar portiekwoning aan de Wognumstraat, in de wijk Leyenburg. Na de vondst werd de omgeving met zwarte schermen afgezet. Mensen in witte pakken van de recherche en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deden de hele zondag onderzoek.

Lees ook: Dode gevonden in woning Wognumstraat in Den Haag

‘Vrouw al weken vermist’

Nu blijkt dat de vrouw als vermist was opgegeven. Haar lichaam werd gevonden in het onderzoek naar de vermissing. De politie onderzoekt hoe zij om het leven is gekomen. Een 26-jarige man uit Zoetermeer is aangehouden in verband met haar overlijden. Hij zit vast en zijn rol wordt onderzocht.

Buurtbewoners vertellen aan Omroep West dat de bewoonster al zeker twee weken geen contact meer had gehad met haar familie. Volgens hen was de politie al een keer eerder in de woning aan de Wognumstraat geweest, maar afgelopen zaterdag werd het lichaam gevonden. Agenten bewaakten vervolgens het huis totdat zondagochtend een groot sporenonderzoek begon.

De politie roept getuigen of mensen die meer weten over de dood van de vrouw op om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Regio15.nl