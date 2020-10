Groot politieonderzoek in Wognumstraat in Den Haag

De politie in Den Haag doet zondag onderzoek in een portiekwoning in de Wognumstraat. Wat er precies aan de hand is en waarnaar onderzoek wordt verricht, kan de politie nog niet zeggen.

Er zijn onder meer zwarte hekken geplaatst, er is een tent neergezet en volgens een correspondent ter plaatse is er ook een plaats delict afgezet met politielint. Ook zouden forensische experts in witte pakken bezig zijn met onderzoek.

Diverse buurtbewoners verklaren aan Regio15 dat er een vrouw zou wonen op het bewuste adres. Zij zou enkele weken vermist zijn.

Later meer.

Beeld: Regio15