Vraagtekens bij geheugenverlies verdachte kerstmoord in Hengelo

Deskundigen zetten “forse vraagtekens” bij het vermeende geheugenverlies van een man die ervan wordt verdacht dat hij in de kerstnacht van vorig jaar een vrouw heeft vermoord in Hengelo.

De 28-jarige Willem V. uit Hengelo geeft toe dat hij een jaar geleden, in de nacht van 24 op 25 december, de 27-jarige Chantal de Vries uit Almelo met messteken om het leven heeft gebracht. Van hoe het daartoe gekomen is en wat er precies is gebeurd, zegt hij zich echter nauwelijks iets te kunnen herinneren.

Lees ook: Rechters lopen route van tijdens kerst doodgestoken Chantal (27)

Diverse stoornissen

Dinsdag bij de rechtbank in Almelo verklaarden twee psychiaters van het Pieter Baan Centrum dat ze ondanks herhaalde onderzoeken geen duidelijk beeld hebben van wat de man heeft bezield. Dit zou onder meer komen doordat V. weinig los wil laten over zichzelf, pijnlijke vragen uit de weg gaat en zich maar weinig zou kunnen herinneren. Dit laatste achten de deskundigen echter onwaarschijnlijk; dit zou volgens hen voort kunnen komen uit “enorme schaamte”, waardoor hij zichzelf en zijn motieven niet onder ogen wil zien.

Volgens V. zelf lijdt hij aan diverse stoornissen – reden waarom hij tbs wil – maar volgens de deskundigen is er geen enkele stoornis zo sterk aanwezig dat die hem tot moord heeft kunnen drijven.

Lees ook: Stille tocht voor Chantal de Vries uit Hengelo, ze werd doodgestoken in kerstnacht

V. lag op Chantal

Camerabeelden hebben vastgelegd hoe V. omstreeks twee uur in die kerstnacht zijn slachtoffer volgde toen deze na haar werk in een grand café naar haar auto liep, een paar honderd meter verderop. Van wat er op de parkeerplaats gebeurde zijn geen beelden. Een getuige zag V. op het slachtoffer liggen, haar broek was naar beneden getrokken. Na een worsteling tussen de twee mannen nam V. de benen.

‘Allemaal zwart’

Even later belde hij het alarmnummer om te vertellen dat iemand een vrouw had neergestoken. Al gauw daarna werd hij gearresteerd, zijn kleren zaten onder het bloed. Op het mes dat hij in een vijver had gegooid werden dna-sporen van hem en het slachtoffer gevonden. V. zelf kon zich hooguit herinneren dat hij op zeker moment een mes in de borst van het slachtoffer had gestoken, verder was het “allemaal zwart”, verklaarde hij meerdere malen. De vraag of er sprake is geweest van een vooropgezet plan om de vrouw te doden of dat het een impulsieve daad is geweest, blijft ook voor de psychiaters ongewis.

Op 12 januari maakt de officier van justitie de strafeis bekend.

ANP