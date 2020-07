Rechters lopen route van tijdens kerst doodgestoken Chantal (27)

Kort voor 01.00 uur in centrum van Hengelo, het is een tijdstip waarop je normaal gesproken niemand op straat verwacht. Toch kwamen donderdagmorgen in het hulst van de nacht advocaten, rechters, politiemensen en een officier van justitie bij elkaar. Dit voor de schouw in de strafzaak van de moord op Chantal de Vries. Ook de ouders van Chantal waren erbij.

De 27-jarige Chantal uit Almelo werd in de nacht van 24 op 25 december 2019 doodgestoken aan de Hampshire na een afzakkertje met collega’s op haar werk in café De Twee Weezen aan het Burgemeester Jansenplein.

Al snel verdachte op het oog

Justitie heeft al snel verdachte Wim V. op het oog. Hij zou haar met zeven messteken om het leven hebben gebracht. Kort na de moord werd de 27-jarige man uit Hengelo aangetroffen in de Jozef Israelsstraat, ongeveer een kwartier lopen van waar het lichaam van het slachtoffer werd gevonden. Volgens getuigen maakte V. destijds een verwarde indruk. De zaak kreeg in de weken erna veel aandacht. Vooral door een massaal bezochte stille tocht op 8 januari waarbij de ouders van Chantal en de burgemeester toespraken hielden.

De schouw is door de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) georganiseerd. Het OM verdenkt Wim V., die de moord heeft toegegeven, ervan met voorbedachte rade te hebben gehandeld. Hij zou het slachtoffer namelijk hebben gevolgd en tijdens de wandeling voldoende kans hebben gehad om zich te bedenken. De schouw zou dit in de ogen van justitie aan moeten tonen.

Schouw

Zowel de advocaat van de verdachte, die zelf afwezig was, als die van de nabestaanden meldden zich vanmorgen vroeg voor de ‘openbare’ zitting. Samen met de officier van justitie, het onderzoeksteam van de politie en de behandelende rechters startte de wandeling op dezelfde locatie als waar Chantal tijdens de bewuste kerstnacht is weggegaan bij haar collega’s van het café. De aanwezigen liepen vervolgens naar het plaats delict aan de Hampshire en daarna naar de plek waar de politie later een mes en een jas heeft gevonden.

De zaak wordt hervat op 17 september wanneer de volgende pro-formazitting staat gepland.