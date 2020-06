Het Openbaar Ministerie (OM) acht bewezen dat Thijs H. vorig jaar mei drie moorden heeft gepleegd. De 28-jarige man doodde zijn slachtoffers met vooropgezet plan, concludeerde de officier van justitie dinsdag in de rechtbank. Later op dinsdag wordt de strafeis bekendgemaakt.

Thijs H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssumerheide in Limburg, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.

Ook steekwond bij hond

De officier van justitie ging in de rechtbank uitgebreid in op de gruwelijke details van de drie moorden. De drie slachtoffers zijn vermoedelijk onverwachts aangevallen en meerdere keren gestoken en gesneden. Thijs H. had een koptelefoon op en luisterde naar metal toen hij op de Brunssummerheide was.

De hond van een van de slachtoffers op de Limburgse heide had een steekwond in zijn keel. Mogelijk heeft het dier geprobeerd zijn baasje te beschermen. “Het heeft niet mogen baten”, aldus de aanklager. De man heeft zich proberen te verweren door de aanvaller met de hondenriem te slaan.

Felle kritiek op ouders

Het OM hadook felle kritiek op de houding en het gedrag van de ouders van Thijs H. Zij zouden volgens justitie weten dat hun zoon iets met de moorden te maken had. Hij kwam namelijk met bloedspatten op zijn kleding en geestelijk verward thuis bij hen op de Brunssummerheide. Toen was al bekend dat daar twee ernstige misdrijven hadden plaatsgevonden.

Het moet de ouders, meent het OM, “op zijn minst door het hoofd zijn geschoten dat hun zoon er iets mee te maken had”. Maar zij toch meldden ze niets. “Integendeel”, aldus de officier van justitie, “ze wasten zijn kleding en het mes”.

De aanklager wees er ook op dat de ouders naar Den Haag zijn gereden op het moment dat Thijs H. in een ggz-instelling was opgenomen. Ze hebben toen zijn studio opgeruimd, terwijl daar nog geen onderzoek door forensisch specialisten was gedaan. Volgens het OM hebben de ouders door het opruimen “het sporenbeeld verstoord”.

