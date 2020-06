Nabestaanden slachtoffers Thijs H. spreken: 'Deze moordenaar mag niet meer vrij rondlopen'

Nabestaanden van de slachtoffers van Thijs H. namen dinsdag in de rechtbank in Maastricht het woord. De tweelingzus van de doodgestoken Diny uit Heerlen sprak H. persoonlijk aan: “Diny is vermoord. Mijn leven staat stil. Waarom doe je dat?”

Diny’s zus vroeg Thijs H. haar aan te kijken tijdens haar slachtofferverklaring. H. gaf daar gehoor aan en keek haar minutenlang aan terwijl de zus van Diny vertelde welke impact zijn daden hebben op haar leven.

Diny zit in een doosje

De tweelingzus begon met een statement. “Diny is er vandaag bij”, stelde ze. “Ze zit hier in dit blikje”, verwees ze naar de urn met de as van haar zus. “We kunnen niet meer knuffelen, niet meer kletsen, ze zit in een doosje. We deden alles samen.”

Diny’s zus sprak zich ook uit over de straf die H. volgens haar verdient. “Deze moordenaar mag niet meer vrij rondlopen. Hij is een seriemoordenaar. Het is er niet één, niet twee, het zijn er drie”, verwees ze naar het aantal moorden.

‘Monster’

Ook Diny’s man en dochter kwamen aan het woord. “Ze was mijn leven, ze maakte zoveel mensen blij en ze had nog zoveel om voor te leven”, vertelde haar man emotioneel. Hij noemde H. in de rechtbank een “idioot” en een “monster”.

Dochter Carla zei elke dag aan Thijs H. te denken. “Je hebt niet alleen mijn moeder afgenomen, ook mijn beste vriendin.”

Ontoerekeningsvatbaar

Namens de nabestaanden van het Haagse slachtoffer Etsuko sprak advocaat Sébas Diekstra. Hij begon zijn betoog met de mededeling dat alle nabestaanden twijfelen aan de conclusie van het Pieter Baan Centrum (PBC) dat H. ontoerekeningsvatbaar is. Volgens de nabestaanden komt H. “zeer berekenend” over.

Diekstra zei namens Etsuko’s man dat de pijn van haar verlies onbeschrijfelijk is. “”Alleen de herinnering aan onze liefde houdt mij op de been. We wilden samen oud worden, maar dat zal nooit gebeuren.”

Moorden Thijs H.

Thijs H. vermoordde vorig jaar drie onschuldige mensen: Diny, Etsuko en Frans. Op 4 mei stak hij in de Scheveningse Bosjes in Den Haag de 56-jarige vrouw Etsuko dood. Zij had dertig steekwonden en een afgesneden pink, bleek maandag tijdens de eerste zittingsdag.

Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssumerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw (Diny) doodstak en korte tijd later een 68-jarige man (Frans). De drie slachtoffers werden onverhoeds aangevallen en vele malen gestoken.

Na zijn arrestatie op 8 mei vorig jaar heeft hij bekennende verklaringen afgelegd. Bij de rechtbank heeft hij onder meer gezegd dat hij “berichten en signalen” kreeg die hem tot de moorden hebben aangezet. Als hij niet aan de moordopdrachten zou voldoen, zou zijn familie worden uitgemoord, zo zou hij zichzelf hebben ingebeeld.