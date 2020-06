'Hulpverlening Thijs H. miste eerder signalen van psychose'

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum die dinsdag tijdens de tweede zittingsdag in het proces tegen Thijs H. aan het woord komen, zeggen dat hij in het verleden niet de juiste behandeling kreeg.

Volgens hen had Thijs H. al langer last van “psychotische ontregelingen”, maar werd dit door hulpverleners niet opgepakt. De deskundigen zeggen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en moet worden verpleegd in een tbs-kliniek.

De aanwezige psychiater en psychologe van het Pieter Baan Centrum geven aan er niet van op te kijken dat hij in het verleden andere diagnoses kreeg. Een psychose zelf kan namelijk symptomen veroorzaken die ook bij andere stoornissen passen, zoals een ontwikkelingsstoornis, autisme of adhd. “Ergens in de loop van de tijd lijkt de rode vlag op de achtergrond te zijn geraakt”, aldus de psychiater.

Thijs H. ontoerekeningsvatbaar?

Het Openbaar Ministerie (OM) betwijfelt of Thijs H. ontoerekeningsvatbaar was toen hij op 4 mei vorig jaar een vrouw in Den Haag doodstak en drie dagen later een man en vrouw op de Brunsummerheide bij Heerlen. De twijfel komt vooral doordat hij ten tijde van de moorden verstandelijke beslissingen nam en weloverwogen te werk leek te gaan. Zo schakelde hij zijn telefoon en dus gps uit toen hij de moorden pleegde.

De deskundigen van het Pieter Baan Centrum zeggen dat Thijs H. wel degelijk in een psychose verkeerde en daardoor ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard. Volgens hen kan iemand die een psychose heeft weloverwogen te werk gaan. Thijs H. had volgens de psychologe niet door dat zijn werkelijkheid op dat moment vertekend was. “Het was op dat moment zijn werkelijkheid.”

De psychiater benadrukt zich niet alleen op de inhoud van de gesprekken met Thijs H. te focussen, maar ook op zijn lichaamstaal en gedrag. Het OM vindt het vreemd dat Thijs H. de schijn ophield tegenover zijn behandelaars, ouders en vrienden. Dit bemoeilijkte een goede behandeling. Volgens de psychologe is het niet goed kunnen en durven praten inherent aan de ziekte zelf en komt dit vaak voor bij patiënten.

Bizarre songtekst

De officier van justitie vroeg Thijs H. dinsdag ook waarom hij voorafgaand aan de moorden naar liedjes met ‘bizarre teksten’ luisterden. “I am chosen, next in line, send to slaughter all mankind”, citeerde de aanklager uit een van de songteksten. De verdachte antwoordde hierop dat hij zichzelf in de stemming wilde brengen. “Ik moest de moed verzamelen.”

Dinsdagmiddag maken nabestaanden van de slachtoffers gebruik van hun spreekrecht en doen zij hun verhaal in de rechtszaal.