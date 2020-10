Vlaggen halfstok om terreur in Nice: 'In rouw na barbaarse aanslag'

Op verschillende plekken in Nederland hangen vrijdag vlaggen halfstok vanwege de aanslag in Nice. Daar viel een 21-jarige Tunesiër donderdagochtend met een mes mensen aan bij een kerk. Drie mensen kwamen daarbij om het leven.

In Utrecht hangt de stadsvlag halfstok op het stadhuis, voor het stadskantoor en bij wijkservicecentrum Vleuten-De Meern. “Utrecht staat naast Nice”, twittert de gemeente. Op het stadhuis in Rotterdam gaat het om de vlag van Frankrijk die halfstok hangt.

Op het stadhuis, voor het stadskantoor van Utrecht en bij wijkservicecentrum Vleuten-De Meern hangt vandaag de stadsvlag van halfstok vanwege de aanslag in Nice. Utrecht staat naast Nice. pic.twitter.com/IiQmFq8Bkr — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) October 30, 2020

Lees ook: Koningspaar geschokt door aanslag in Nice: ‘Ons hart gaat uit naar alle betrokkenen’

‘Levens wreed weggenomen’

Ook in Arnhem hangt de vlag halfstok. “Arnhem rouwt na de barbaarse aanslag in Nice. Onze vlag hangt halfstok, met daarboven de onzichtbare vlag des doods: vóór de levens die wreed zijn weggenomen, tegen de agressor die vijandig tornt aan ons menswaardige geloof: liberté, égalité, fraternité. Want wij buigen niet”, twittert burgemeester Ahmed Marcouch. Hij heeft een foto van een halfstok hangende vlag van Nederland voor het stadhuis van Arnhem bijgevoegd.

Arnhem rouwt na de barbaarse aanslag in #Nice. Onze vlag hangt halfstok, met daarboven de onzichtbare vlag des doods: vóór de levens die wreed zijn weggenomen,tegen de agressor die vijandig tornt aan ons menswaardige geloof: liberté, égalité, fraternité. Want wij buigen niet. pic.twitter.com/4GYgOKokjj — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) October 30, 2020

Kelen doorgesneden

De 21-jarige Tunesiër had volgens de autoriteiten een koran, twee telefoons en drie messen bij zich en schreeuwde “Allahu Akbar” (God is de grootste). Hij sneed de kelen door van een 60-jarige vrouw en een 55-jarige man die in de kerk werkte. Ook stak hij een 44-jarige vrouw. Zij kon vluchten, maar overleed later alsnog aan haar verwondingen.

Lees ook: ‘Aanval zoals in Nice kan ook in Nederland gebeuren’

De politie schoot de aanvaller uiteindelijk neer. Agenten hebben daarmee vermoedelijk voorkomen dat de man nog meer slachtoffers kon maken, zei een aanklager donderdagavond.

Redactie/ANP