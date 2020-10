Koningspaar geschokt door aanslag in Nice: 'Ons hart gaat uit naar alle betrokkenen'

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben in een verklaring gezegd geschokt te zijn door de aanslag in Nice.

Lees ook: ‘Aanval zoals in Nice kan ook in Nederland gebeuren’

Zij schrijven: “De afschuwwekkende geweldsdaad vanmorgen in Nice bij de Basilique Notre-Dame de l’Assomption, heeft ons geschokt. Opnieuw is Frankrijk geraakt, het land waarmee Nederland zich zo verwant voelt. Ons hart gaat uit naar alle getroffenen. Wij leven mee met degenen die een dierbare hebben verloren en voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor een vreedzame samenleving.”

Onthoofd

Bij de aanslag in of bij de Notre-Dame-kerk in de Franse kustplaats, kwamen donderdag zeker drie mensen om leven. Een van de slachtoffers, een vrouw, zou zijn onthoofd. Franse media berichten dat meerdere mensen gewond raakten. De politie zou de dader hebben neergeschoten en aangehouden.

ANP/Redactie