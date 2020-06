Leden van actiegroep Viruswaanzin kwamen vandaag massaal en zonder daarbij anderhalve meter afstand te houden naar de rechtbank in Den Haag, waar een door hen ingediend kort geding tegen de coronamaatregelen van de overheid wordt behandeld. Weg met die maatregelen, vinden zij. “Het coronavirus? Wij zijn banger voor het tirannie-virus!”

Twee actievoerders pakken elkaar voor het gerechtsgebouw lekker stevig vast. Dat soort uitingen kunnen doen is een noodzaak, vinden zij. “Geen 1,5 meter! Een dikke knuffel. Kijk maar. Een hele dikke knuffel. Wij pikken dit niet. Dat kan niet zonder, want dan hebben we geen leven!”

Maatregelen logisch, maar “dit gaat te ver”

Dat er maatregelen tegen de verspreiding van corona genomen moesten worden, snappen de betogers wel. Maar die maatregelen gaan wat hen betreft een grens over, legt een andere actievoerder uit. “Ik wil nooit meer dat het op deze manier gebeurt. Ik vind niet dat er niets moet gebeuren, natuurlijk moet er wel wat gebeuren, maar dit gaat te ver.”

De betogers voelen zich door de restricties “gevangen” en vinden dat de overheid “ons land kapotmaakt”. Tijd om de controle terug te pakken, vinden zij. “We hebben het niet meer in de hand en ik vind dat we het moeten gaan overnemen als volk!”

Rechter gewraakt

De voorzieningenrechter die het kort geding zou leiden heeft overigens verkoudheidsklachten en besloot geheel volgens het protocol in quarantaine te gaan. De rechter wordt vervangen. Viruswaanzin spreekt van een ongelukkige timing.

Lang heeft de vervangende rechter overigens niet gezeten, want deze werd al snel door Viruswaanzin gewraakt. Dat wil zeggen dat ze vinden dat hij niet onpartijdig was.

Protesten tegen coronamaatregelen

Vorige week verbood de gemeente Den Haag een demonstratie van Viruswaanzin tegen de 1,5 metersamenleving en stelde de rechter de gemeente Den Haag in het gelijk. Ondanks het verbod kwamen er zondag toch demonstranten naar het Malieveld. De ME greep in toen een groep betogers, volgens de politie voetbalsupporters, bij Den Haag CS de confrontatie zocht met de politie. Ongeveer vierhonderd betogers werden aangehouden.