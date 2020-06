Actiegroep Virus Waanzin heeft zondag via Facebook opgeroepen tot nieuwe protesten volgend weekend. De actiegroep gaat de protesten aanmelden bij de twintig grootste gemeenten van Nederland. Uiteindelijk kiezen ze tien gemeenten waar ze daadwerkelijk gaan protesteren. Vrijdag laten ze weten in welke tien steden geprotesteerd gaat worden.

De actiegroep protesteerde zondag op het Malieveld in Den Haag tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Het protest werd eerst verboden, maar uiteindelijk besloot burgemeester Remkes de demonstratie toe te staan mits voldoende afstand gehouden kon worden en de demonstratie tussen 13:00 uur en 13:30 uur gehouden werd.

Na 13:30 uur bleven mensen toch hangen op het terrein en nam het aantal demonstranten toe. Toen supporters van verschillende voetbalclubs op het Malieveld gezien waren, werd het onrustig. De Mobiele Eenheid voerde meerdere charges uit en waterkanonnen werden ingezet tegen betogers. Uiteindelijk hield de politie ongeveer vierhonderd mensen aan.

Lees ook: ME omsingelt actievoerders op Malieveld in Den Haag

Nieuwe protesten

Na de protesten postte organisator Willem Engel een video op de Facebookpagina van Virus Waanzin waarin hij vertelt dat hij super trots is op alle actievoerders. “Ongelooflijk wat er vandaag is gebeurd. Overal in Nederland hebben we bloemen liggen bij stadhuizen. Het was een mooie dag, jullie hebben het goed gedaan”, zegt hij.

Daarna laat hij weten dat er nieuwe protesten aankomen: “We roepen op tot een nieuw protest. Maar niet meer alleen in Den Haag, maar nu in de twintig grootste steden van Nederland. Het idee is dat we er tien echt doen. Welke we doen, laten we de gemeenten vrijdag na 16:00 uur pas weten, als de ambtenaren naar huis zijn.”

Dinsdag zal Engel de petitie ‘Nee tegen de spoedwet’ aanbieden aan de Tweede Kamer. Donderdag dient in Den Haag het kort geding van Virus Waanzin tegen de Nederlandse staat. De actiegroep eist daarin dat de overheid de lockdown intrekt.