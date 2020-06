Meerdere betogers tegen coronamaatregelen op Malieveld opgepakt

BRENG EEN BLOEM EN HANG DE VLAG HALF STOKAllereerst wil ik alle vaders, moeders en kinderen een prachtige vaderdag toewensen. Geniet van elkaar en vier op jou/jullie eigen manier de vrijheid. Wij roepen een ieder op om naar het plaatselijke stadhuis te gaan en daar een bloem of een bloemetje neer te leggen. Daarmee roepen we onze bestuurders op om het pad terug te vinden naar de democratie. Daarnaast willen we je vragen de vlag halfstok te hangen. Demonstreren is ons grondrecht. Nu VRIJWEL alle demonstraties worden verboden (een paar bijzondere uitzonderingen daargelaten) lijkt de democratie in Nederland te zijn overleden. Om dit verdriet te uiten willen wij je vragen de Nederlandse vlag halfstok te hangen. Ook wij gaan er een geweldige dag van maken.De demonstratie is vandaag helaas door de burgemeester Remkes verboden. Wij zullen online een prachtig programma uitzenden via onze Facebook pagina en het Facebook evenement. Alle sprekers en DJ's zullen vanuit onze studio hun stem laten horen. Je kan de uitzendingen hier vinden: https://www.facebook.com/events/2683859725167081/ Daarnaast hebben wij een online meditatie programma. De online meditatie vinden plaats in een nieuwe groep: https://www.facebook.com/groups/561759454729269/

