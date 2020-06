Den Haag verbiedt demonstratie tegen coronabeperkingen

Een geplande demonstratie tegen de coronamaatregelen van het kabinet zondag mag niet doorgaan. De gemeente Den Haag verbiedt het protest.

De organisatoren willen op het Malieveld “een urenlang programma met bekende dj’s organiseren”. Aanvankelijk gingen ze uit van 100 deelnemers, maar nu zeggen ze 10.000 bezoekers te verwachten. Dat maakt het heel moeilijk om nog anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat is een gevaar voor de volksgezondheid en leidt bovendien tot een “vrees voor wanordelijkheden”, aldus de gemeente.

Viruswaanzin

De organisatoren, die zichzelf Viruswaanzin.nl noemen, zijn onder meer tegen de anderhalvemeterregel. Ook claimen ze dat het coronavirus niet heel erg gevaarlijk is. Mensen als opiniepeiler Maurice de Hond, muzikant Ernst Jansz van Doe Maar, DJ Jean en dj Paul Elstak zouden bij het protest aanwezig zijn.

“Het recht op demonstratie is een groot goed maar is niet ongelimiteerd. Het Malieveld is niet van elastiek. In de gemeente Den Haag bestaat geen openbare ruimte die de hoeveelheid mensen die de organisatie heeft opgetrommeld veilig kan herbergen en daarom verbied ik de bijeenkomst”, verklaart de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes. Volgens de gemeente zou de demonstratie in feite een groot evenement worden. Evenementen zijn tot 1 september verboden.

Rechter

Jan Engel is een van de organisatoren van de demonstratie en noemt het opvallend dat Remkes op het laatste moment besluit de demonstratie niet door te laten gaan. “Ik kan niet in het hoofd van Remkes kijken, maar dit lijkt een buitenrechtelijke manier.” Volgens Engel zouden de veiligheid wel gewaarborgd worden. “De afgelopen weken hebben wij dagelijks met de politie gebeld. Ook herhalen wij zondag de opmerking van de gemeente dat de anderhalve meter behouden moet blijven. Wij moedigen mensen zeker niet aan om zich niet aan de anderhalve meter te houden.”

Om de demonstratie door te laten gaan is de organisatie naar de rechter gestapt. “We hopen nog een voorlopig voorziening geregeld te krijgen om zondag alsnog door te laten gaan.” Engel kijkt daarbij ook naar de demonstratie van Black Lives Matter die op zaterdag in Den Haag staat gepland. “Het is opvallend dat die demonstratie van morgen vooralsnog wel doorgaat.”

Anti-racisme protesten

Afgelopen tijd werden demonstraties van Black Lives Matters wel toegestaan door meerdere steden, waaronder Den Haag. De opkomst bij die protesten varieerden van enkele honderden tot tienduizend mensen.

In Amsterdam stonden er op 1 juni 5.000 mensen op de Dam in Amsterdam. Het was er zo druk dat de betogers geen voldoende afstand van elkaar konden houden. Bij het zien van de beelden werd er gevreesd voor een een nieuwe coronagolf. Die bleef uit. Inmiddels is het twee weken later en lijken de effecten van de protesten op de verspreiding van het virus niet groot.

De onverwachte hoge opkomst bij de demonstratie en de beslissing van burgemeester Femke Halsema om niet in te grijpen aanleiding voor een spoeddebat. Halsema overleefde een motie van wantrouwen.

ANP/Redactie