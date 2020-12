Vindicat-leden die coronafeestje hielden in feestbus voor een jaar geschorst: 'Ik ben piswoest!'

De Vindicat-leden die woensdagnacht een feestje hielden in een partybus en daarbij de coronaregels aan hun laars lapten zijn voor een jaar geschorst. Vindicat-baas Wessel Giezen bevestigt inmiddels dat het om leden van Vindicat gaat en is niet te spreken over de actie. Hij heeft de leden om wie het gaat opgespoord en aangepakt.

Dit was niet heel moeilijk, omdat een spraakmemo uitlekte waarin één van de leden oproept om alle foto’s en video’s van de bewuste nacht te verwijderen. Het feestje vond plaats in een partybus van busmaatschappij Boostbussen uit Franeker. Het bedrijf pretendeert ‘coronaproof partybussen’ aan te bieden.

Lees ook: Politie maakt einde aan ‘feest’ bij Vindicat: ‘Ik zakte door de grond toen ik het hoorde’

‘Groot probleem’

In de spraakmemo is te horen hoe een studente vertelt gebeld te zijn door de busmaatschappij. “Hij vertelt mij dat iemand van ons een filmpje heeft gelekt naar de klant.” Het meisje weet inmiddels al dat het coronafeestje wordt opgepikt door landelijke media en probeert de boel nog een beetje te redden. “We hebben allemaal gewoon wel echt een groot probleem als dat gebeurt. Dus kan iedereen asjeblieft zo snel mogelijk alle filmpjes verwijderen die ze op Social Media hebben staan?,” roept ze de leden van de groepsapp op.

Het bestuur van Vindicat heeft de bewuste leden aan de hand van het filmpje dan nog niet herkend. Door de spraakmemo kwamen ze er wel achter wie het zijn. “Zij zijn vandaag langs geweest,” zegt Vindicat-baas Wessel Giezen tegen Hart van Nederland.

Lees ook: ‘Vindicat-leden met klachten coronavirus blijven in Italië’

Jaar niet welkom

Giezen wil duidelijk maken dat het busfeestje absoluut niet door Vindicat zelf is georganiseerd en dat de vereniging het incident afkeurt. “Ik ben er piswoest over,” zegt hij. Dit gaat tegen alle normen in. Ik snap niet hoe jij als alle horeca dicht is in zo’n bus kan stappen.”

Daarom heeft hij besloten om de groep van vijftien tot twintig jongens en meiden die bij het feest aanwezig waren te schorsen. “Vooralsnog zijn ze voor een jaar niet welkom.” Giezen bekritiseert ook busmaatschappij Boostbussen, die het feestje aanbood. Op de beelden is te zien dat een medewerker van de maatschappij niet ingrijpt als de jongeren hossend en zonder mondkapje de bus doorgaan. “Op de website wordt een coronaprooffeestje beloofd,” aldus Giezen.

Reactie burgemeester

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen laat uitzoeken wie het feestje heeft georganiseerd. Volgens de woordvoerder van de burgemeester is er sprake van een “oerdomme actie”, die vermoedelijk niet van de vereniging is uitgegaan. “Net als dat de burgemeester niet alle inwoners aan een touwtje heeft, geldt dat ook voor de Senaat van Vindicat. Die heeft niet alle leden aan een touwtje.” Er wordt in elk geval contact gezocht met de busmaatschappij uit Friesland en met Vindicat zelf. De woordvoerder wil niet vooruitlopen op mogelijke sancties.