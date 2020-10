Vijf tieners opgepakt voor dodelijke mishandeling van man (73) in Arnhem

De politie heeft donderdagmiddag vijf jongens aangehouden voor de dodelijke mishandeling in Arnhem. Daar werd woensdagavond een 73-jarige man door een groep in elkaar geslagen. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.

Het gaat om een 18-jarige jongen uit het naburige Rozendaal. Daarnaast zijn er vier minderjarigen opgepakt. Zij komen uit Arnhem, Westervoort en Rozendaal. De tieners worden verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling. De jongens worden de komende dagen gehoord, meldt de politie.

Voor dood achtergelaten

De zware mishandeling gebeurde rond 21.15 uur op de Spijkerstraat. Een oudere man werd daar in elkaar geslagen door een groep jongeren. De vechtersbazen gingen er daarna vandoor en lieten de man zwaargewond achter. Ooggetuigen sloegen alarm.

Toegesnelde hulpdiensten moesten het slachtoffer reanimeren, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is hij enkele uren later aan zijn verwondingen overleden, zo werd donderdagochtend bekend.

Na de mishandeling werd er een melding via Burgernet verspreid. Er werd gezocht naar vijf verdachten. Donderdag aan het eind van de middag werden de jongens opgepakt. De politie wil verder niets kwijt over de zaak.

‘Monsterlijke misdaad’

Burgemeester Ahmed Marcouch noemde de fatale mishandeling donderdag “een afgrijselijke, monsterlijke misdaad, die grote impact heeft op de Arnhemse samenleving”. Ook in de buurt heerste een dag later grote verbijstering. Veel buurtbewoners waren getuige van de fatale klappen.

“Ik vind het walgelijk, absurd en onmenselijk. Met vijf tegen één”, zegt een buurtbewoner tegen Hart van Nederland. Hij was in zijn woonkamer toen hij buiten geschreeuw hoorde. “Het eerste wat me opviel was een jong persoon die iets terugliep om te kijken. Toen zag ik ook dat er een persoon op straat lag, wezenloos”, vertelt hij.

Bloemetje neergelegd

Direct daarna zag de omwonende hoe drie in het zwart geklede personen het op een lopen zetten. Een andere buurman zag even later hoe hulpverleners het slachtoffers nog zo’n drie kwartier reanimeerden. “Eigenlijk zagen we meteen al dat hij zou overlijden, hoe kut het ook klinkt”, aldus de ooggetuige.

Op de plek waar het slachtoffer zijn laatste adem uitblies, legde een vrouw donderdag een bloemetje neer. “Ik ken die man niet, maar ik wilde toch een bloemetje leggen.” Het dodelijke geweld heeft haar geraakt. “Zes van die galbakken, dat gaat toch nergens meer over? Ze moeten ze pakken. Dit is toch moord? Een flinke straf geven.”

Beeld: SPS Media