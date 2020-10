Grote verslagenheid na fatale mishandeling 73-jarige Arnhemmer: 'Hij lag wezenloos op straat'

Geschreeuw. Een harde klap. Veel buurtbewoners waren woensdagavond getuige van de fatale mishandeling van een 73-jarige man in Arnhem. Het slachtoffer werd door vijf jongeren tegen de grond geslagen en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

In de buurt heerst een dag later grote verbijstering. “Ik vind het walgelijk, absurd en onmenselijk. Met vijf tegen één”, vertelt een buurtbewoner tegen Hart van Nederland. Hij is in zijn woonkamer als hij buiten geschreeuw hoort. “Het eerste wat me opviel was een jong persoon die iets terugliep om te kijken. Toen zag ik ook dat er een persoon op straat lag, wezenloos”, vertelt hij. Direct daarna ziet de man hoe drie in het zwart geklede personen het op een lopen zetten. Het slachtoffer laten ze aan zijn lot over. “Ik dacht: die meneer is dood. Het is een laffe daad.”

‘YouTube’ en ‘pedo’

Wat ten grondslag ligt aan de mishandeling, is niet helemaal duidelijk. Volgens een andere buurtbewoner zouden de woorden ‘YouTube’ en ‘pedo’ zijn gevallen in het geschreeuw. “Het enige wat ik weet waren de mensen die om hem heen stonden. Een paar meisjes vertelden dat die jongens zeiden dat hij pedo is. Daar durf ik niet over te oordelen. Ik hoorde duidelijk iets schreeuwen met YouTube. Dat vind ik al erg genoeg”, zegt hij.

Eenmaal buiten ziet hij het slachtoffer roerloos liggen met zijn hoofd op de stoep. Toegesnelde hulpverleners reanimeren hem nog zo’n drie kwartier, maar tevergeefs. “Eigenlijk zagen we meteen al dat hij zou overlijden, hoe kut het ook klinkt”, vertelt de ooggetuige.

Bloemetje

Op de plek waar het slachtoffer zijn laatste adem uitblies, ligt een bloemetje. “Ik ken die man niet, maar ik wilde toch een bloemetje leggen”, vertelt de legster. Het incident heeft haar geraakt. “Zes van die galbakken, dat gaat toch nergens meer over? Ze moeten ze pakken. Dit is toch moord? Een flinke straf geven.”

De politie is een grootschalig onderzoek gestart en is op zoek naar vijf daders. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem noemt de fatale mishandeling “een afgrijselijke, monsterlijke misdaad, die grote impact heeft op de Arnhemse samenleving”. Hij roept net als de politie getuigen op om zich zo snel mogelijk te melden. “We zetten alles op alles om deze misdadigers te grijpen.”