De 73-jarige man die woensdagavond in Arnhem zwaar is mishandeld, is dezelfde avond in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. De politie is een grootschalig onderzoek gestart en is op zoek naar vijf daders.

Na de mishandeling op de Spijkerstraat moest het slachtoffer uit Arnhem gereanimeerd worden en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij enkele uren later aan zijn verwondingen.

Vijf daders

De politie is op zoek naar vijf verdachten die na de mishandeling op de vlucht zijn geslagen. Dezelfde avond derde politie een melding via Burgernet. Daaruit blijkt dat zij donkere kleding dragen, behalve een die een witte capuchontrui aan heeft. Volgens De Gelderlander gaat het om een groep jongeren, de politie kan dit niet bevestigen.

Beeld: SPS Media