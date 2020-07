De politie heeft inmiddels vier auto’s in beslag genomen in verband met het onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje dat zaterdagochtend vroeg in Zuiderwoude langs de dijk richting Marken werd gevonden.

Auto’s met ‘verse schade’

Één auto werd eerder al in beslag genomen bij een camping in Uitdam. De drie andere voertuigen volgden zaterdagavond in Marken. “De auto’s zijn meegenomen omdat ze verse schade hebben, het onderzoek loopt nog”, meldt een politiewoordvoerder zondagochtend tegen Hart van Nederland. “Alle auto’s worden uitgekamd.”

Volgens de woordvoerder zijn er nog geen verdachten in beeld of aanhoudingen verricht. Omdat de politie nog geen beeld heeft van wat er precies is gebeurd, werd er zaterdag een getuigenoproep gedaan. “We zijn nog altijd op zoek naar de gouden tip, iedereen die wat kán melden, meld je alstublieft.”

Melding vermist meisje

Het meisje verliet die nacht omstreeks 01.00 uur haar ouderlijk huis op Marken. Toen agenten na die melding naar haar op zoek gingen, vonden ze haar in de berm langs de Zeedijk. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat.

Omdat er in de buurt remsporen op het wegdek zijn gevonden, gaat de politie ervan uit dat het meisje is aangereden. Vermoedelijk is de veroorzaker van het ongeluk doorgereden.