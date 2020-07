Auto in beslag genomen bij camping na dood 14-jarig meisje uit Marken

De politie heeft zaterdagavond een auto in beslag genomen bij een camping in Uitdam. Dat is onderdeel van het onderzoek naar de dood van een 14-jarige meisje uit Marken. Zij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag waarschijnlijk aangereden.

Het meisje werd gevonden in hoog gras, naast de rijbaan op een dijk richting Marken. De politie kreeg een om 03.30 uur ‘s nachts een melding binnen dat het meisje vermist was. Agenten gingen naar de melders toe en onderweg vonden ze het meisje in de berm.

Lees ook: Overleden tiener Zuiderwoude is 14-jarig meisje uit Marken

Meisje waarschijnlijk aangereden

Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van haar dood. Aangezien er in de buurt remsporen op het wegdek zijn gevonden, gaat de politie ervan uit dat het meisje is aangereden.

De politie is dringend op zoek naar getuigen van een vermoedelijk dodelijk ongeval afgelopen nacht. Langs de kant van deze weg richting #Marken troffen agenten rond 4 uur het stoffelijk overschot van een tienermeisje aan #hvnl #Waterland pic.twitter.com/nnAshQ5zxu — Maike Senders (@MaikeHVNL) July 25, 2020

Ook zijn er sporen op haar lichaam aangetroffen die daar op kunnen duiden. Vermoedelijk liep ze op of langs de weg. De politie denkt dat de veroorzaker van het ongeluk is doorgereden.

Een politiewoordvoerder laat weten dat “absoluut niet zeker” is dat de auto die is weggehaald van de camping, betrokken is geweest bij het incident. Dat is nog onderdeel van het onderzoek.