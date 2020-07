Overleden tiener Zuiderwoude is 14-jarig meisje uit Marken

In het Noord-Hollandse Zuiderwoude is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 14-jarig meisje om het leven gekomen. De politie vermoedt dat ze is aangereden.

De tiener werd rond 4.00 uur gevonden in het hoge gras langs de dijk richting Marken. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. Het gaat om een meisje uit Marken, ze was eerder in de nacht als vermist opgegeven, meldt de politie zaterdagmiddag.

Sporen op lichaam

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Aangezien er in de buurt remsporen op het wegdek zijn gevonden, gaat de politie ervan uit dat het meisje is aangereden. Ook zijn er sporen op haar lichaam aangetroffen die daar op kunnen duiden. Vermoedelijk liep ze op of langs de weg.

Mensen die meer weten over het ongeluk worden opgeroepen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: HFV Photo Services