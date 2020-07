Verwarring over mondkapjes in ziekenhuizen: in sommige verplicht, in andere juist verboden

Hoewel ziekenhuizen het advies van het RIVM volgen, mogen ze uiteindelijk zelf hun mondkapjesbeleid bepalen. En dat zorgt voor bezoekers soms voor verwarring. Daardoor zie je in sommige ziekenhuizen dat alle bezoekers verplicht een mondkapje moeten dragen. Terwijl mensen in andere ziekenhuizen juist geen mondkapje mogen dragen als ze geen ziekteverschijnselen vertonen.

“Ik vind het heel opmerkelijk,” zegt Max Wijnschenk tegen Hart van Nederland. De 65-jarige man bezocht het St Jansdalziekenhuis in Lelystad, maar moest zijn eigen mondkapje af doen omdat hij geen coronaverschijnselen vertoont. Wijnschenk begrijpt het niet. “Ik voel me prima, maar ik ben toch een risicogroep.”

Verschillend beleid

Het St Jansdal heeft vestigingen in Lelystad en Harderwijk. Er wordt op basis van vragenlijsten online of aan de desk bij gecheckt de ingang of iemand mogelijk besmet is. Het ziekenhuis staat alleen toe dat mensen die coronaverschijnselen hebben een mondkapje dragen. Op die manier is duidelijk zichtbaar wie de meest kwetsbaren zijn. “Als we anderen toestaan om eigen mondkapjes te dragen, verdwijnt de scheidslijn,” aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort wordt het bezoekers van patiënten vanaf 24 juli juist wel in alle gevallen verplicht gesteld om een mondkapje te dragen. “Deze maatregel is bijvoorbeeld voor mensen die een ouder familielid bezoeken, om de patiënt te beschermen,” vertelt een woordvoerder. “Mocht je geen klachten hebben maar toch een eigen mondkapje willen dragen, dan mag dat natuurlijk.”

Mondkapjesplicht eigen keuze van ziekenhuizen

De verschillende maatregelen zijn het gevolg van de keuze om elke ziekenhuis zelf hun beleid te laten bepalen, ook op het gebied van mondkapjes. Bij navraag bij de ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) komt geen antwoord waarom dit zo is.

Normaal geeft NVZ advies op dit soort zaken, maar tijdens de coronacrisis vervult het RIVM die rol. Vrijdag liet het RIVM wederom weten geen aanleiding te zien om het advies over het gebruik van mondkapjes aan te passen. Ook al heeft het kabinet wel aan het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd onderzoek te doen naar het nut van mondkapjes.

Landelijk beleid dat precies en eenduidig aangeeft of mondkapjes verplicht of verboden zijn is er niet. En dus maakt elk ziekenhuis een eigen afweging. Het zorgt voor veel onduidelijkheid. “In heel Nederland is er geen een lijn,” aldus St Jansdalpatiënt Wijnschenk. “Vorige week mocht ik in Antwerpen een snackbar niet in zonder mondkapje. In Nederland mag ik juist geen mondkapje in het ziekenhuis. Terwijl juist een ziekenhuis een bron van besmettingen is.” Ook de NVZ erkent dat de situatie veel verwarring oplevert, maar wacht advies van het OMT af.