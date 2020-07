Extra maatregelen tegen coronavirus 'momenteel niet aan de orde'

De overheid neemt momenteel nog geen extra maatregelen om een opleving van het coronavirus te voorkomen. De belangrijkste regels, zoals 1,5 meter afstand houden en laten testen, blijven van kracht.

Het kabinet laat wel onderzoeken of er een mondkapjesplicht voor de openbare ruimte moet komen. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdag. De Tweede Kamer had hierop aangedrongen.

De bewindsman sprak vrijdagmorgen met Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, over de opleving van het aantal besmettingen.

Lees ook: Curaçaose man hoort tijdens vlucht dat hij besmet is met coronavirus

Regionale mondkapjesplicht

Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team (OMT) om advies over het nut van mondkapjes. “Van mondkapjes is nog niet aangetoond dat het substantieel helpt”, zei Bruls. Grapperhaus benadrukte dat een mondkapje niet in de plaats van andere richtlijnen kan komen.

Regio’s hebben wel de ruimte om zelf nog extra maatregelen te nemen zoals een mondkapjesplicht. “Mondkapjes zouden regionaal een aanvulling kunnen zijn”, zei de minister. Onder meer de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam zien een mondkapjes wel zitten. Je moet wel “een heel goede reden” hebben om een mondkapjesplicht regionaal in te voeren, aldus Bruls.