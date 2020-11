Vuurwerkverbod? Verkoper Stefan koopt honderden kilo's aan sterretjes en grondbloemen in

De kans is groot dat we een jaarwisseling zonder vuurwerk tegemoet gaan. Het kabinet hakt vrijdag de knoop over een landelijk vuurwerkverbod. Handelaar Stefan Schöppers uit het Overijsselse Holten wacht het besluit niet af en speelt alvast handig in op de situatie.

Schöppers heeft namelijk ruim 800 kilo vuurwerk uit categorie 1 ingekocht: sterretjes, knalerwten, grondbloemen en fonteintjes. Dit soort vuurwerk mag namelijk het hele jaar door worden afgestoken. Slim ondernemen dus. Tenzij de overheid ook daar een stokje voor steekt.

“Volgens Europese wetgeving mag categorie 1-vuurwerk het hele jaar worden verkocht”, legt de vuurwerkverkoper uit aan Hart van Nederland. “Maar de kans bestaat natuurlijk dat het kabinet een soort noodverordening afroept met oud en nieuw. Dan blijf ik met honderden kilo’s aan onverkocht vuurwerk zitten.”

‘Fractie van normale omzet’

Maar dat is een risico dat de ondernemer durft te nemen. “800 kilo is niet erg veel, vergeleken met de normale inkoop aan sier- en knalvuurwerk.” Volgens Schöppers gaat het om “een fractie” van de omzet die normaal in deze periode zou hebben gedraaid.

“Sowieso zijn de marges op vuurwerk klein”, legt hij uit. “Je zet veel om, maar verdient weinig.” De vuurwerkverkoop is voor hem dan ook vooral “hobbyisme”. “Ik doe het echt een beetje als troost voor kinderen en hun ouders, om hen de kans geven wel íets feestelijks aan de jaarwisseling te kunnen doen.”

Handelaar houdt hart vast

Schöppers is in de regio bekend om de organisatie van grote vuurwerkshows. Hij houdt zijn hart vast met het oog op de jaarwisseling en het aangekondigde verbod. “Ik vang links en rechts signalen op dat mensen op illegale wijze aan vuurwerk proberen te komen”, waarschuw hij. “Het is dus echt niet gezegd dat er minder incidenten zullen zijn als het kabinet álles gaat verbieden.”