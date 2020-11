Komt er een vuurwerkverbod? 'Goed nieuws voor kinderen en dieren'

Het kabinet overlegde dinsdag over een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Maandag werd al duidelijk dat zo’n verbod er hoogstwaarschijnlijk komt. Maar vooral de compensatie van de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel, is nog onderwerp van gesprek.

Er zijn veel mensen en organisaties die juist blij zijn met het mogelijke vuurwerkverbod. Elk jaar rondom Oud & Nieuw staat er een legertje hulpverleners paraat om alle gewonden te verzorgen. Het is niet duidelijk hoeveel werkuren in de zorg al dat vuurwerk jaarlijks precies oplevert.

Jaren herstellen

Gerenommeerd oogarts Tjeerd de Faber zegt dat een derde van al het oogletsel de zorg langdurig werk bezorgt. Vooral kinderen moeten soms jaren worden begeleid. Afgelopen jaar waren er 168 mensen met oogletsel door vuurwerk.

Lees ook: Vuurwerkbranche met handen in het haar: ‘Hoeveel faillissementen gaan hier op volgen?’

Goed nieuws voor dieren

De Dierenbescherming Nederland is verheugd. “Dit zou ook voor de dieren fantastisch nieuws zijn. We duimen dat vrijdag de bevestiging komt.”

Dat hoopt Babiche Houtman ook. Zij is beheerder van het Dierenopvangcentrum in Vlaardingen en ziet elk jaar met lede ogen aan wat het effect is op huisdieren. “Voor kinderen is het natuurlijk leuk om naar dat mooie siervuurwerk te kijken, dat snap ik best. Maar veel mensen realiseren zich niet dat er ook heel veel leed achter schuil gaat.” Vooral de steeds hardere knallen zorgen voor stress en trauma bij huisdieren. “Maar vergeet ook al die vogels niet in de natuur die zich bij elke knal rot schrikken.”