Carnavalswereld treurt om aflastingen, maar 'carnaval gaat áltijd door'

We kunnen er nauwelijks meer omheen: carnaval 2021 wordt niet zoals we gewend zijn. De kans dat tegen die tijd grote evenementen door kunnen gaan wordt kleiner en kleiner. Maar dat het feest volgend jaar niet doorgaat, dát gaat er beneden de rivieren niet in. Verenigingen zoeken dan ook massaal naar alternatieven.

Ook de feestzaal van carnavalsvereniging De Nathalzen uit het Gelderse Loo blijft dit jaar leeg. Normaal zijn de voorbereidingen nu in volle gang en staan de carnavalswagens in de steigers, maar de optocht wordt afgelast en ook een feest in een volle zaal is niet mogelijk.

‘Hossen kan niet op 1,5 meter’

Carnaval bleek afgelopen februari een grote verspreider voor het coronavirus te zijn, met name in het zuiden van het land. Voor bestuurslid Wilco Janssen van De Nathalzen is het een ramp dat het feest niet door kan gaan zoals normaal. “Mensen die geen carnaval vieren zullen het niet snappen, maar als je echt in een verenigingsleven zit, is het gewoon verdrietig.”

Aan een alternatief carnaval moest de feestganger in eerste instantie niet denken. “Carnaval is een feest van hossen, springen, dansen en elkaar omarmen en je kunt niet tegen de mensen zeggen: jullie moeten op anderhalve meter van elkaar gaan zitten.”

Maar het bestuur is nu toch aan het kijken wat er mogelijk is. “Veel mensen zijn eenzaam, dus we willen hen aansporen om iets voor elkaar te doen”, legt Janssen uit.

Feestwinkels in de knel

Ook voor feestwinkels is het een rampzalig jaar. Eigenaar Dennis Sep van Sep Feestartikelen in het Brabantse Roosendaal ziet alle grote evenementen in het water vallen. “We kijken van week tot week en laten het op ons afkomen.”

Hij vertikt het om bij de pakken neer te gaan zitten en probeert dit jaar zo creatief mogelijk te zijn. “We zetten dit jaar vooral in op buitenversiering. We hebben onze hele winkel verbouwd tot Halloween store”, zegt de ondernemer.

Sep Feestartikelen is een familiebedrijf en bestaat al zestig jaar. Natuurlijk zorgt carnaval jaarlijks voor een groot deel van de inkomsten, toch heeft Sep stiekem nog wel hoop. “Carnaval zit in het bloed, dus gaat het gaat toch wel gevierd worden. Corona overleven we ook wel.”