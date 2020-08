Corona gooit nu al roet in het eten voor carnavalsvierders in Oeteldonk. De officiële opening van het seizoen op de elfde van de elfde wordt dit jaar geen groot evenement met tienduizenden mensen, maar een digitaal feestje.

Vanwege de coronacrisis heeft de Oeteldonkse Club, die alle Bossche carnavalsverenigingen vertegenwoordigd, besloten dat de officiële opening geheel online plaats gaat vinden. En dat is niet alleen een grote teleurstelling voor feestvierders. Ook de horeca baalt er stevig van.

Weinig mogelijkheden

“Het is een duivelsdilemma”, zegt Bernard Kuenen tegen Hart van Nederland. Hij is eigenaar van Grand Cafe Silva Ducis aan de Parade. De plek waar op de elfde van de elfde het carnavalsseizoen normaal gesproken officieel geopend wordt.

Elk jaar trekt het feest zo’n 27.000 mensen naar de Brabantse hoofdstad. “We zijn in overleg met de gemeente maar er zijn weinig mogelijkheden”, aldus Kuenen. “Als we op 11 november het carnaval verbieden, wat zijn daar dan de gevolgen van?”

‘Carnaval zit in ons bloed’

“Je kunt het niet verbieden”, vindt Bosschenaar Hans Tervoort. ”Natuurlijk is er het gevaar van alcohol, dat mensen te dicht op elkaar gaan staan”, weet de carnavalsvierder. “Maar carnaval zit in het het bloed van de Bosschenaren. Normaliter is het een ontzettend leuke dag.”

Dinsdagavond namen de carnavalsverenigingen het besluit om de elfde van de elfde niet op de Parade in het centrum van de stad te vieren. “Het wordt een online-programma”, vertelt Rinske van Kasteren van de Oeteldonkse Club.

“We gaan met de gemeente kijken wat er wel kan”, vervolgt ze. “Praalwagenbouwers die willen beginnen met het bouwen van hun wagen kunnen dat doen, maar niet alle bouwers staan te springen om te gaan bouwen.”

Persconferentie afwachten

De gemeente Den Bosch laat weten dat ze wacht op de volgende persconferentie van het kabinet. Half september wordt er dan weer gepraat met de Oeteldonkse Club en de horeca om de mogelijkheden te bespreken.

“Misschien kunnen we de opening van het carnavalsseizoen buiten vieren op de banken en de boel binnen dicht houden”, hoopt cafébaas Kuenen “Maar dat het ons opnieuw omzet gaat kosten, dat is duidelijk. Ook zal het er niet gezelliger op worden.”