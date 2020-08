'Carnaval 2021 wordt een carnaval zonder grote evenementen'

Carnaval 2021 wordt een carnaval zonder grootschalige evenementen. Dat zegt Rob van de Laar, voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie. “Carnaval zoals we dat kennen – dus in de kroeg, op straat, en de optochten – zal vrijwel zeker niet doorgaan. Daarvoor moet een wonder gebeuren, maar dat zit er niet in.”

Van de Laar laat dit aan Hart van Nederland weten nadat vrijdag bekend werd dat het Brabantse Geertruidenberg definitief een streep haalt door carnaval volgend jaar. Voor zover bekend is dit de eerste plaats die al haar activiteiten afgelast. Voor Raamsdonksveer en Raamsdonk, de andere twee kernen van de gemeente Geertruidenberg, geldt dit besluit niet.

Enorm zware beslissing

Van de Laar zegt de keuze van de Carnavals Stichting Geertruidenberg te begrijpen. “Je kunt het besluit alleen maar respecteren. Het schept ruim van te voren duidelijkheid”, aldus Van de Laar. “De vraag is alleen wel: had je niet nog even een paar dagen of weken kunnen wachten tot het definitieve besluit?”

Volgens Kees van Oosterhout, voorzitter van de Carnavals Stichting Geertruidenberg, was nu echter het juiste moment. “Het was een enorme zware beslissing. Maar verenigingen zouden nu al moeten beginnen met het bouwen van hun carnavalswagens. Als je die mensen laat wachten, dan zadel je ze met kosten op en hebben ze er tijd ingestoken die misschien voor niets is geweest”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

Van Oosterhout zegt dat het besluit is genomen, omdat hij niet kan garanderen dat mensen zich tijdens carnaval aan de 1,5 meter afstandsregel houden. “We hebben geprobeerd om alternatieven te bedenken, maar steeds val je terug op die 1,5 meter afstand. De muziek gaat aan, de handjes omhoog en mensen beginnen met dansen.”

‘Meer plaatsen gaan carnaval afgelasten’

De voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie zegt dat hij verwacht dat meer plaatsen besluiten om carnaval volgend jaar af te gelasten. In september gaat de federatie in gesprek met de Limburgse bonden over wat wel en niet mogelijk is om het feest coronaproof door te laten gaan. Daarna brengen ze een advies uit aan de organisaties. Grote carnavalsorganisaties in onder andere Den Bosch, Breda en Eindhoven hebben commissies in het leven geroepen om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Lees ook: Corona haalt streep door carnaval 2021: ‘In deze regels past het niet’

Wat volgens Van de Laar in ieder geval als een paal boven water staat, is dat carnaval volgend jaar een feest wordt zonder grootschalige bijeenkomsten. “Zeker gezien de laatste ontwikkelingen. En ook gezien het stigma dat carnaval het afgelopen jaar mogelijk de coronaverspreider was”, zegt hij. “We moeten hier met z’n allen zorgvuldig mee omgaan. Ik denk dat grote evenementen wat dat betreft vervallen.”

Genoeg alternatieven

Veel carnavalsvierders gaan diep treurig en ongelukkig zijn, weet Van de Laar. Maar, zegt hij ook: er blijven genoeg alternatieven over. “Carnaval gaat gewoon door. Het is een jaarfeest, het is geen evenement. We hopen dat we toch de sfeer van carnaval in de steden kunnen brengen. Je kunt door luidsprekers muziek laten spelen en bijvoorbeeld poppen op de pleinen wegzetten. En carnaval op afstand via sociale media.”

Een polonaise komt er wat hem betreft in ieder geval niet. “Of op 1,5 meter afstand, maar dat wordt dan wel een hele lange polonaise. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, dus wie weet komt er nog ergens een vaccin en kunnen de kroegen alsnog gevuld worden. Ik verwacht op dit moment in ieder geval veel van de creativiteit van de carnavalsvierders om alternatieven te bedenken.”