Corona haalt streep door carnaval 2021: 'In deze regels past het niet'

Carnaval 2021 staat op losse schroeven. De verwachting is dat grote publieksevenementen in februari niet kunnen doorgaan, schrijft het AD.

Horeca-ondernemers in het zuiden vrezen een economische ramp. De eerste vieringen zijn al afgelast. “We bereiden ons voor op een feest met zeer grote beperkingen”, zegt Jos Hessels. Hij is burgemeester van Echt-Susteren en voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg.

Grote verspreider

Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft nog niet over de kwestie gesproken en wijst op de coronamaatregelen: “In deze regels past het vieren van carnaval niet. Zolang deze regels gelden, is er geen overleg over carnaval 2021.” Carnaval bleek afgelopen februari een grote verspreider voor het coronavirus te zijn, met name in Noord-Brabant.

Viroloog Marion Koopmans zei eerder al dat ze niet verwacht dat de aftrap van het carnavalsseizoen, op 11 november van dit jaar, doorgaat. “De anderhalve meter afstand werkt daar niet, tenzij dat echt heel anders gedaan wordt”, aldus Koopmans over de ’11devande11de’.

ANP