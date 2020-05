Viroloog Koopmans vermoedt dat opening carnavalsseizoen niet doorgaat

Viroloog Marion Koopmans denkt niet dat de start van het carnavalsseizoen, op 11 november dit jaar, plaats gaat vinden. In het programma AvondGasten op regionale zender L1 vermoedt Koopmans dat carnaval te vroeg komt.

“Ik ben bang van wel. De anderhalve meter afstand werkt daar niet, tenzij dat echt heel anders gedaan wordt”, aldus Koopmans over de ’11devande11de’.

De opening van het carnavalsseizoen wordt lastig omdat het te kort dag is, denkt Koopmans. “Vaccins zijn nu wel in ontwikkeling en de Europese commissie heeft 8 miljard ingezameld om productiecapaciteit voor het vaccin op te zetten. Dat is bedoeld om het proces te versnellen. Maar de11devande11de is wel heel snel, dat redden we niet.”

Tweede golf mogelijk in najaar

De viroloog waarschuwt dat in het najaar een tweede golf aan coronabesmettingen kan ontstaan. “Dus zou me niet verbazen als we de komende maanden een daling zullen zien maar in het najaar een toename, net als de echte verkoudheidsvirussen.”

Wel denkt de hoogleraar dat in de zomer de besmettelijkheid van het coronavirus afneemt. “Er is een studie die dat verband lijkt aan te tonen. We verwachten dat het virus in de zomer minder wordt. Ook omdat de verspreiding via druppels verloopt. Als je buiten bent en het is droog, dan is de kans op verspreiding kleiner”, zegt Koopmans.