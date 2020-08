Een groep van zes anti-discriminatie organisaties wil dat Lex Gaarthuis toch wordt vervolgd vanwege zijn coronalied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’. De organisaties zijn een zogenoemde artikel 12-procedure gestart waarmee ze het Openbaar Ministerie willen dwingen de radio-dj alsnog te vervolgen.

In februari bracht de dj van Radio 10 het desbetreffende nummer uit, waarin hij Chinezen de schuld geeft van het coronavirus. De politie en het Meldpunt Discriminatie kregen duizenden meldingen over het lied.

‘Niet onnodig grievend’

Het OM besloot eerder om Gaarthuis niet te vervolgen, omdat het lied “niet onnodig grievend” zou zijn. De excuses die de dj direct na de ontstane ophef maakte, werden in het besluit meegewogen.

Radio 10 zegt de zogenoemde artikel 12-procedure rondom radio-dj Lex Gaarthuis “met vertrouwen tegemoet” te zien. Verschillende organisaties zijn naar de rechter gestapt om met die procedure af te dwingen dat Gaarthuis toch wordt vervolgd om het door hem gemaakte coronalied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’, zo werd dinsdag bekend.

Meermaals excuses aangeboden

“Radio 10 en Lex hebben destijds meermalen hun excuses aangeboden voor het uitzenden van de sketch. Hierbij hebben we aangegeven dat de sketch satirisch bedoeld is en dat het nooit de bedoeling is geweest om mensen te kwetsen of te discrimineren”, staat in een verklaring van de radiozender.

“Het OM heeft vervolgens na grondig onderzoek geconcludeerd dat er geen sprake is van strafbare feiten. We zien de uitkomst van deze artikel 12-procedure dan ook met vertrouwen tegemoet.”

