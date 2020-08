Het coronavirus verspreidt zich in steeds hoger tempo door Nederland. In de afgelopen dag heeft gezondheidsdienst RIVM 601 meldingen van nieuwe coronabesmettingen binnengekregen.

Dat is het hoogste aantal sinds 26 april en de achtste dag op rij met meer dan 300 nieuwe gevallen. Op woensdag meldde het coronadashboard van de overheid nog 426 nieuwe besmettingen. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 3.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Record in Amsterdam

De regio Amsterdam vestigde in de laatste 24 uur een nieuw record. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen daar 160 nieuwe besmettingen aan het licht. Dat zijn er meer dan de 149 nieuwe gevallen in en rond de hoofdstad die dinsdag werden gemeld.

In Rotterdam en omstreken, een andere grote brandhaard, kwamen er sinds woensdag 119 nieuwe gevallen bij. In en rond Den Haag werden 81 mensen positief getest, in de provincie Utrecht 51 mensen en in de regio Midden- en West-Brabant 42.

