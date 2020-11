Verdachte dodelijke aanrijding Wijchen naar onderzoeksrechter

De 18-jarige chauffeur uit Woerden die ervan wordt verdacht dat hij dinsdagavond een man uit het Gelderse Wijchen heeft doodgereden, blijft vastzitten. De politie verhoort hem nog. Hij moet later voor de onderzoeksrechter verschijnen, aldus een woordvoerder van de politie donderdag.

De aanrijding gebeurde aan de Ververt in Wijchen. Volgens getuigen van het ongeluk sprak het 42-jarige slachtoffer de bestuurder van het bestelbusje aan op zijn rijgedrag, waarna hij werd aangereden. De politie kan dat nog niet bevestigen, omdat het onderzoek naar de gebeurtenis nog in volle gang is. Er zijn onder meer beelden van de omgeving gemaakt met een drone, zegt de politiewoordvoerder.

Lees ook: Vrouw en zoon doodgereden Wijchenaar delen hartverscheurend bericht: ‘Papa, ik hou zo veel van je…’

Achtervolging

Na de aanrijding ging de Woerdenaar er vandoor. De politie deed met diverse burgernetmeldingen een oproep om naar het bestelbusje uit te kijken. Een motoragent zag het busje rijden in Beuningen, dichtbij Wijchen. Na een korte achtervolging kon de politie de 18-jarige chauffeur arresteren. De 42-jarige man uit Wijchen was toen al op straat aan zijn verwondingen overleden.

Het ongeluk heeft een grote schok veroorzaakt in de Wijchense woonwijk. Op de plaats van de aanrijding aan de Ververt hebben velen intussen bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De politie heeft diverse camerabeelden uit de buurt gekregen. Er wordt met veel getuigen gesproken, maar wie nog niet is benaderd wordt door de politie opgeroepen zich te melden.

Lees ook: Wijchen geschokt nadat man opzettelijk is overreden door pakketbezorger: ‘In één klap uit het leven gerukt’

ANP