De vrouw en zoon van de dinsdagavond in Wijchen doodgereden voetganger (42) hebben op Facebook en Instagram hartverscheurende berichten geplaatst. “Waarom jij, waarom jij, mama is nog geen 40 ik ben nog geen 15 en m’n zusje is nog niet eens 12 en je bent nu al weg. Papa ik hou zoveel van je.”

De familie krijgt veel steun. Onder de berichten hebben honderden mensen uit medeleven een reactie geplaatst. Ook is de post van de vrouw tientallen keren gedeeld.

‘Je moest me nog zoveel leren’

“Mijn leven, mijn liefde, mijn maatje, mijn beste vriend, mijn alles is niet meer”, schrijft ze. “We hadden nog zoveel mooie dingen samen willen doen, herinneringen maken met ons mooie gezin, maar één persoon heeft ervoor gezorgd dat wij je nu voor altijd kwijt zijn!” Ze vervolgt haar trieste bericht: “Lieve schat ik hou zielsveel van jou en je zit je heel diep in mijn hart en gaat daar nooit meer uit!”

Het zoontje richt zich direct tot zijn vader. “Ik wou je nog zoveel vragen. Je moest me nog zoveel leren en nu heb ik je niet meer, nooit meer. Het is nog geen dag geleden gebeurd en nu mis ik je al. Waarom ik, waarom jij, waarom wij papa?”

Wit bestelbusje

Dinsdagavond werd de 42-jarige man in de Gelderse plaats doodgereden. Volgens buurtbewoners die het zagen gebeuren was de dader een pakketbezorger in een wit bestelbusje. Het slachtoffer zou hem hebben aangesproken op zijn rijgedrag. De bezorger zou met grote snelheid door de wijk zijn gereden. Daarna ontstond een woordenwisseling en is de bestuurder van het busje over de man heen gereden. Die overleed ter plekke.

De bestuurder reed vervolgens door. Later werd hij in Beuningen, vlakbij Wijchen, aangehouden. De 18-jarige man uit Woeden zit vast voor betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding. De politie heeft de zaak nog in onderzoek.