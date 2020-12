Opnieuw onrust in Veen: brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk

Onruststokers in het Brabantse dorp Veen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag brandweerlieden bekogeld met zwaar vuurwerk. Het is de tweede avond op rij dat het hommeles was in Veen.

Volgens een correspondent ter plaatse werd de eerste auto rond half twaalf ‘s avonds in brand gestoken op de beruchte kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. Zo’n honderd mensen vierden een feestje om het fikkende wrak. Er klonk luide muziek, af en toe werd het vuur gevoed met autobanden en vuurwerk.

De brandweer rukte kort na half twaalf uit om het vuur te doven. Maar eenmaal ter plaatse werden de spuitgasten bekogeld met zwaar vuurwerk. Uiteindelijk heeft de brandweer haar spullen weer ingepakt en is weggegaan. Rond kwart over twee ‘s nachts brandde de auto nog steeds.

Vier keer raak

Op donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag was het ook al raak in Veen. De brandweer moest toen maar liefst vier keer uitrukken voor een brand op dezelfde kruising. In totaal gingen er vier auto’s in vlammen op. De brandjes trokken ook die nacht grote groepen mensen aan, die volgens een correspondent niet coronaproof naar het vuur stonden te kijken.

Jaarlijks fenomeen

Het komt elk jaar een paar keer voor dat er auto’s in de brand worden gezet op de inmiddels beruchte kruising. Onder jongeren uit het plaatsje in het noordwestelijke puntje van Brabant is het aansteken van autowrakken of afgedankte auto’s traditie geworden in de maand december en rond de jaarwisseling. Dit tot grote ergernis van de autoriteiten.

De hulpdiensten hebben het ook regelmatig aan de stok met de omstanders. In 2018 werden brandweermannen bekogeld toen zij een autobrand wilden blussen. In 2017 werd de politie meerdere keren uitgedaagd door omstanders. Regelmatig worden er mensen opgepakt voor de branden.

Beeld: Reality Photo/FPMB