De bladeren kleuren geleidelijk geel, oranje en bruin, maar morgen kruipt het kwik plots even richting zomerse waarden. In het zuiden van het land kan het zelfs rond de 22 graden worden, meldt Weer.nl. Er is alleen wel een grote maar.

De hogere temperaturen hebben we namelijk te danken aan warmere lucht uit Portugal en Spanje die vanaf vandaag vanuit het zuiden ons land binnenkomt. En dat gaan we merken, want de warmte gaat gepaard met een zeer venijnig lagedrukgebied dat langs onze kust snelt.

Lees terug: Winter in de herfst: autoruiten moeten weer gekrabd worden

Vandaag wordt het al een stuk wisselvalliger: vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Met 13 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden is wat zachter dan de afgelopen dagen. Ook aankomende nacht en morgenochtend vallen er geregeld buien.

Zware windstoten langs kust

Vanuit het zuiden klaart het vervolgens op, maar tegelijkertijd neemt de wind flink toe. Aan zee is er zelfs sprake van een harde tot stormachtige wind. In de kustgebieden zijn zware windstoten mogelijk tot wel negentig kilometer per uur. Ook in het binnenland gaat het morgenmiddag flink waaien.

Bekijk video: Herfststorm Odette zorgt voor stormschade en overlast

Omdat het lagedrukgebied erg snel voorbijtrekt, lijkt het erop dat de windpiek niet langer dan twee tot drie uur duurt. In de avond wordt het vanuit het zuiden dan ook snel weer rustiger. Vooral in het noordwesten en noorden is er daarna nog wel kans op een bui, mogelijk met onweer.

Ondanks het herfstige weer kan kan het morgen makkelijk 20 graden worden en in het zuiden nog wel een paar graden warmer. Na morgen blijft het wisselvallig met af en toe een bui. Donderdag komt de temperatuur uit tussen de 16 tot 19 graden. Vrijdag wordt het iets frisser: 13 tot 17 graden.