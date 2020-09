Herfststorm Odette zorgt voor stormschade en overlast

Odette, de eerste herfststorm van het jaar heeft voor stormschade gezorgd in Zeeland en Zuid-Holland. De zwaarste windstoten werden verwacht in de Zeeuwse regio maar ook in de omgeving van Den Haag zorgde de storm voor overlast en schade.

De brandweer en politie in Hofstad moesten vrijdagavond en -nacht vooral uitrukken voor omgevallen bomen en het vrijmaken van de weg en het spoor. Op de Melis Stokelaan in stad viel een boom op de bovenleiding van de tram. Behalve de bovenleiding heeft de boom ook een geparkeerde personenauto en bestelbus geraakt.

Op de Anslostraat viel er ook een boom op een geparkeerde auto. In Rijswijk moet de brandweer het doek van een renovatieflat opruimen nadat deze was afgescheurd door de harde windstoten.

Eerste herfststorm van het jaar

In Hoek van Holland is tussen 20.00 en 21.00 uur gemiddeld windkracht 9 gemeten, meldt Weeronline. Daarmee is officieel sprake van de eerste herfststorm van dit jaar. De storm, die de naam Odette heeft gekregen, is zelfs de eerste herfststorm sinds 2017.

De zwaarste windstoot die werd geregistreerd in Hoek van Holland bedroeg 114 km/uur. Daar was zelfs tijdelijk sprake van windkracht 10. Weer.nl meldde vrijdagmiddag dat Odette vrijdagavond de Zeeuwse kust zou bereiken met windkracht 8 tot 9 en zware windstoten van 90 tot 110 kilometer per uur. Plaatselijk viel er aardig wat regen.

De eerste herfststorm is dit jaar eerder dan normaal. Gemiddeld genomen komt die pas half oktober. Het is gebruikelijk dat het eens in de vijf à zes jaar niet tot storm komt in de meteorologische herfst.

De vorige herfststorm was op 29 oktober 2017. Twee jaar op rij geen herfststorm is zeer uitzonderlijk. De vorige keer dat dit gebeurde was in 1994 en 1995. In het najaar van 2017 woedden er ook stormen op 13 september en op 5 oktober. In 2016 was op 20 november de eerste en enige herfststorm.