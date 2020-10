Winter in de herfst: komende dagen moeten autoruiten weer gekrabd worden

Autobezitters in Limburg kwamen woensdagochtend voor een ijzige verrassing te staan. Voor het eerst dit seizoen moesten de ruiten weer gekrabd worden, en dat terwijl het niet eens gevroren had. Ook de komende dagen worden er in heel Nederland bevroren autoramen verwacht, aldus Weer.nl.

Als het ‘s nachts afkoelt verliest niet alleen de aarde warmte, maar ook de auto wordt kouder. En hoe kouder het wordt, hoe minder vocht er in de lucht kan zitten. Het water dat niet meer de lucht in kan, condenseert op bijvoorbeeld de autoruit. Als de auto vervolgens tot net onder het vriespunt afkoelt, bevriezen die druppeltjes.

Bevroren

Maar hoe kan de ruit dan bevroren zijn zonder dat het gevroren heeft? Volgens Weer.nl komt dit doordat een auto beter kan afkoelen dan de aarde. Het kan dan dus voorkomen dat een auto kouder wordt dan de lucht en de grond eromheen. Zo koud zelfs dat het water bevriest, terwijl het aan de grond nooit gevroren heeft.

Ondanks dat echte vorst nog niet voorspeld is, verwacht Weer.nl dat er de komende dagen weer gekrabd moet worden. Komende nacht worden minima verwacht van 4, lokaal 3 graden. Ook komen er opklaringen voor, waardoor het nog net wat kouder kan worden. Volgens de weersite zijn temperaturen onder het vriespunt aan de grond dan ook niet ondenkbaar.