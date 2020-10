Herfstvakantie in het noorden begint dit jaar koud en windering

In het noorden begint de herfstvakantie morgenmiddag, maar een mooie herfstwandeling zit er nog bepaald niet in. De vakantieperiode kent namelijk een gure start, meldt Weer.nl.

Vandaag is het al ronduit herfstachtig met een vrij krachtige tot stormachtige wind, windkracht 5 tot 8. Koud is het echter niet met 15 tot 18 graden. Morgen krijgt Nederland even een adempauze, dan is het overdag grotendeels droog met regelmatig wat zonneschijn. Met 14 tot 17 graden is het ook dan vrij zacht.

Maar later in de middag en in de avond, precies het moment waarop de herfstvakantie in het noorden begint, trekken er vanuit het westen stevige buien het land binnen, soms met onweer en hagel. Er komt zelfs een zogenoemde ‘koudeput’ boven ons land liggen, een gebied met een koude bovenlucht.

Koud en nat weekend

Door het grote temperatuurverschil met het relatief warme zeewater ontstaan er zo boven de Noordzee veel buien en dat gaan we merken in het weekend. De meeste buien trekken over de noordelijke kustgebieden, daar kunnen zowel zaterdag als zondag tientallen millimeters neerslag vallen. Verder maakt een stevige noordwestenwind het voor het gevoel guur.

In het binnenland vallen er minder en lichtere buien en schijnt wat vaker de zon. In het zuidoosten blijft het zondag mogelijk zelfs zo goed als droog. Het wordt wel een stuk kouder: het kwik komt niet boven de 12 tot 14 graden uit, terwijl het normaal in de herfstvakantie zo’n 15 graden is.

Herfstwandeling even uitstellen?

Wie dit weekend alsnog een wandeling wil maken kan dus beter een regenjas en laarzen aantrekken. En dat is de moeite waard, want er valt volop te genieten in de natuur. Door het vochtige weer schieten de paddenstoelen massaal uit de grond. En wie omhoog kijkt, kan Hollandse wolkenluchten bewonderen van dreigende stapelwolken afgewisseld met soms felblauwe luchten.

Het herfstweer houdt ook na het weekend aan. Maandag blijft het mogelijk droog, maar daarna wordt het opnieuw weer flink wisselvallig. De temperatuur ligt rond een graad of 13. De herfstwandeling kan het best worden bewaard voor het eind van de herfstvakantie, want richting het volgende weekend lijkt het wat droger en zonniger te worden met ook iets minder wind.