Oktobermaand nat van start: deze week volop herfstweer op komst

Ruim een week nadat het herfstseizoen is begonnen hebben we een paar flink natte dagen gehad, maar er komt nog meer regen aan. De komende paar dagen blijft het aardig droog, maar vanaf donderdag barst de herfst los. Dit keer niet alleen met regen maar ook met flink wat wind.

Met de overgang van de zomer naar de herfst sloeg ook meteen het weer drastisch om. We hebben de eerste herfststorm (Odette) van het jaar zelfs in de pocket.

Momenteel valt ook af en toe wat regen of motregen, maar is het voor wat betreft de wind even wat rustiger. Woensdag lijkt zelfs een grotendeels droge dag te gaan worden met zelfs een beetje zonneschijn. Maar dan, vanaf donderdag, de eerste dag van oktober, barst de herfst lekker los. Volgens de meteorologen van Weer.nl weet de regen ons dagelijks te vinden en het gaat daarnaast ook flink waaien.

Koufront vanuit IJsland

Dat hebben we te danken aan een lagedrukgebied dat vanuit IJsland onze kant op komt. Dit koufront trekt donderdag van west naar oost over het land, met al een flinke plens regen en lokaal een klap onweer. Landelijk wordt dan zo’n 5 tot 15 millimeter regen verwacht. Het leeuwendeel zal vallen in de westelijke provincies. Na donderdag gaat ook de tempratuur iets omlaag. Het zal overdag gemiddeld 14 graden worden, dus de jassen kunnen weer uit de kast. In de nacht kan het zelfs afkoelen tot 7 graden.

Ook na het weekend blijft die put boven onze omgeving rondtollen. Het wisselvallige en soms onstuimige weer blijft ook dan dus nog aanhouden. In de loop van volgende week lijkt het geheel naar het oosten van Europa op te schuiven, maar een volgende ligt dan alweer klaar