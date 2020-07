Veel mogelijke donoren voor doodzieke Tyrel: 'Dit betekent nieuw leven voor hem'

De kans is zeer groot dat er een leverdonor gevonden is voor de 12-jarige Tyrel Fazliova. Naar aanleiding van de oproep vorige week in onze uitzending hebben zich meerdere potentiële donoren gemeld. Dat meldt een woordvoerder van het UMCG, het Groningse ziekenhuis waar Tyrel al weken ligt in afwachting van een donor.

”De verwachting is dat er onder deze aanmeldingen geschikte donoren bij zitten voor de zieke jongen” vertelt een woordvoerder van het UMCG. ”Ook en een ander jongetje, dat ook dringend een lever nodig heeft, kan geholpen worden.” Tyrel lijdt aan een zeldzame leveraandoening en heeft met spoed een nieuwe lever nodig, maar het vinden van een goede donor blijkt lastig. maar met de vele aanmeldingen

Volgens de woordvoerder staan op het moment alleen Tyrel en hij op de wachtlijst. Per jaar hebben zo’n 25 kinderen een nieuwe lever nodig. Jedi Fazliova, de moeder van Tyrel, durft er vanuit te gaan dat er een geschikte donor tussen zit. ”Er hebben zich nu zoveel mensen gemeld. Er moet er toch wel eentje tussen zitten.”

Nieuw leven

De screening wordt nu in gang gezet en zal enkele weken duren. De donor moet helemaal gezond zijn, geen kwalen hebben gehad en een stevige operatie kunnen doorstaan. Want ook voor donor zijn de dagen en zelfs weken na zo’n operatie zwaar.

De verwachting is dat er nog mensen zullen afvallen maar er is goede hoop dat er naast de twee jongens, nog meer mensen geholpen kunnen worden. ”Dit betekent nieuw leven voor Tyrel. Dat hij gewoon weer kind kan zijn”, aldus zijn dolblije moeder.

Knuffelen

Er hebben zich niet alleen mogelijke donoren gemeld. Er is ook massaal hulp aangeboden aan de familie van de jongen. Door middel van een crowdfundingsactie werd er ruim 3200 euro opgehaald. Hierdoor werd onder andere vervoer van Rotterdam naar het ziekenhuis Groningen van geregeld. Tyrel had zijn vader en broer en zus al weken niet gezien. De familie verblijft nu sinds zaterdag in het Ronald McDonald Huis. Ze blijven er een week. Tyrel mistte vooral het knuffelen met zijn vader. ”Dat haalt hij nu dubbel en dwars in”, aldus Jedi.

